◆ 「ムードメーカーだし勝負強い打者」「清宮が一つのポイントかな」

日本ハムは14日、CSファイナルステージ初戦でソフトバンクに逆転負けを喫した。ソフトバンクのアドバンテージを含め通算0勝3敗となった。

14日のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、解説陣が第2戦のキーマンを挙げた。平石洋介氏は「万波中正ですね。（予告先発の上沢直之との）対戦成績もそこそこいいので、期待したいですよね」と今季対戦打率.500、1本塁打1打点の万波に言及すると、高木豊氏も「ファーストステージから状態がいいし、中軸を打っていて前の走者が出たら万波でかえすことができる。上沢との相性もいいし注目ですね」と熱視線を送った。

谷沢健一氏は「清宮幸太郎だと思うんだよね。清宮をなぜしょっちゅう外すのかなと、ムードメーカーだし勝負強い打者ではあるし、もっと中心で使い続けてほしい」と清宮の起用法に指摘した。高木氏が「柴田獅子が一塁にいるから」と見解を述べると、谷沢氏は「投手によって新庄監督は打線を組んでいく、外していく。そうやっていろんなポジションを変えながら今年勝ってきて、3年続けてCSにも出場している。その新庄流の試合の組み方というのをあまり批判することはできないんだよな、勝ってきているからね」と語りつつ「清宮が一つのポイントかなと思う」と期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』