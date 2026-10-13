北関東を中心に福島県を含め14店舗、アミューズメント事業パチンコ＆スロット「ALIVE」を展開するHEISEIホールディングスの公式キャラクター「あらポン」が、今年15周年を迎える「ゆるバース2026」(旧ゆるキャラグランプリ)に初エントリー。2026年10月3日(土)・4日(日)に行われた決選投票において【茨城県内 第1位】および【全国 45位】を獲得した。

■「ゆるバース2026」最終結果

県別順位：茨城県 第1位

最終順位：全国 45位

今年誕生したばかりの“ゆるキャラ1年生”として「ゆるバース2026」に初エントリーした「あらポン」だが、地域の住民をはじめ多くの人々の連日の応援に支えられ、初挑戦にして「茨城県内ナンバーワン」という素晴らしい結果を結実させることができた。

■決選投票当日の様子と交流

10月3日(土)・4日(日)に開催された決選投票会場では、あらポンの特設ブースを設置。オリジナルグッズの販売や会場内でのグリーティングが実施された。

ゆるバース2026決戦投票時のあらポンブースの様子

会場では「あらポン！」と多くの人々から温かい声が掛けられたほか、全国から集まった先輩キャラクターや大会関係者にも温かく迎え入れられ、あらポンにとっても笑顔あふれるかけがえのない2日間となった。

■パチンコ＆スロット「ALIVE」と公式キャラクター「あらポン」

同社が運営する「ALIVE」は、北関東を中心に14店舗を展開するアミューズメントホール。地域の住民にエンターテインメントを通じた「日常の活力」と「身近な非日常空間」を提供することを目指している。

ALIVE太田店のあらポン賞品コーナー

公式キャラクターの「あらポン」は、店舗と地域の住民をつなぐ親しみやすい架け橋として誕生。ホールでの接客活動にとどまらず、地域イベントや社会貢献活動へ積極的に参加し、笑顔を届ける存在として活動している。

■今後の展望

全国45位・茨城県1位という誇らしい結果と誇りを胸に、あらポンおよび同社は、今後も地域イベントへの積極的な参加や様々なCSR・地域貢献活動を通じて、地域の住民に笑顔と豊かな時間を届けられるよう、より一層元気一杯に取り組み、一企業から茨城を盛り上げる”懸け橋”となれるよう尽力していくとしている。