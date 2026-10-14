「撮影が好きすぎてプライベートでスタッフを集めてファッション撮影をしている」――Snow Manのラウールが“編集長”を務める日本テレビの特番『The Fashion Post』の第2弾(20日24:59～ ※関東ローカル)が放送される。YOU、令和ロマン・くるまとともに、ゲストの賀来賢人、堀田真由とファッションについて語り合い、Snow Manのライブ衣装へのこだわりも明かす。

ラウール

ラウール「ファッションのセオリーを無視して考える」

ファッションメディア「The Fashion Post」を舞台に、ラウール編集長と、エディターのYOU、令和ロマン・くるまがゲストを招き、ファッションについて語り合う同番組。6月に放送された第1弾に続き、早くも第2弾の放送が決定した。

今回のゲストは、俳優の賀来賢人と堀田真由。出演者たちのプライベートのファッションから、世界的なブランドの知られざる裏側まで、さまざまなテーマを掘り下げていく。

番組では、歴史ある国内ブランドや最高峰のジュエリーブランドなどを取り上げ、メゾンの職人たちが受け継いできた技術やモノ作りの神髄を紹介。自身も映像コンテンツのクリエイターとして活動する賀来は、作品づくりへの熱い思いを明かす。

一方、堀田は出演作品で着用した衣装に隠された驚きの秘密を告白。さらに、若き日のラウールとの共演秘話も飛び出す。

そして、Snow Manのライブ衣装のプロデュースを担当するラウールは「ファッションのセオリーを無視して考える」と語り、衣装の見せ方へのこだわりを紹介。ファッションモデルとしても活躍するラウールならではの視点が明かされる。

さらに、第1弾の放送で話題を呼んだ、ラウールの「スローモーション自慢」が再び飛び出す場面もあるという。

「撮影が好きすぎて…」

今回は地上波放送に加え、配信のためだけに撮影された2つのオリジナルコンテンツも制作された。

Huluで独占配信される「Hulu特別版」では、ファッション撮影の現場に密着し、プロフェッショナルたちの仕事の裏側を紹介。そこでラウールから「撮影が好きすぎてプライベートでスタッフを集めてファッション撮影をしている」という驚きの発言が飛び出し、共演者たちを驚かせる。

また、「YouTube特別版」では、世界有数のハイジュエラー「カルティエ」を特集。ファッションエディターの岡部駿佑氏が、ブランドの歴史や常識を覆してきた職人たちの技術を解説し、カルティエが特別な存在となった理由に迫る。

両特別版は、地上波放送終了直後の20日25時29分から配信開始。地上波の本編はTVerで1カ月間、Huluで1年間の見逃し配信が予定されている。

ラウール「ファッションを簡単にすることが大切」

第2弾の収録を終えたラウールは「この番組のテーマを完全につかめた感覚がありました!!」と手応えをコメント。そのテーマについて、「ファッションを簡単にするということなのかなと」と語った。

ファッション業界にはさまざまな課題や、携わる人々の苦悩がある一方、消費者がもっと身近で気軽にファッションを捉えることの大切さを感じたという。

「解像度は高く、だけど簡単に、みたいなイメージですかね。なんとなくとっつきづらさがあると思うんです。ファッションって響きがあまりにも2枚目すぎるというか」と持論を展開し、「ファッチョンだったらもう少し可愛くないですか? 今日のファッチョンいいねー、なんて会話も増えて、もっと楽しくなりそうな気がしました」とユーモアも交えた。

そして、番組の楽しみ方については、YOUやくるまらとの掛け合いを挙げ、「コミュ力おばけ達によるファッションを軸とした会話劇を楽しむことがメインで大丈夫です」と説明。深い知識がなくても、会話を楽しむうちに自然とファッションの世界に触れられる番組だとアピールした。

最後は「気づいたらあなたもファッションの中にいることになるでしょう。第3弾もお待ちしております」と、さらなる続編への期待を語った。

【編集部MEMO】

ラウールは、2003年6月27日生まれ、東京都出身。2019年にSnow Manに加入し、2020年1月にCDデビュー。俳優として映画『ハニーレモンソーダ』『赤羽骨子のボディガード』、ドラマ『愛の、がっこう。』などに出演。モデルとしても活動し、2022年にパリ・コレクションデビュー。国内外のファッションショーで活躍している。

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