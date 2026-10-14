三井不動産および野村不動産が開発を進めている日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業「東京ミッドタウン日本橋」が9月30日に竣工した。グランドオープンは2027年内を予定している。

東京ミッドタウン日本橋

「東京ミッドタウン日本橋」は、日本橋川沿いの5つの再開発事業と首都高速道路日本橋区間の地下化事業が連携し、約11haにわたって水辺を中心とした街づくりを進める一帯エリア「日本橋リバーウォーク」の第一弾プロジェクト。ロゴマークは伝統の緑に水色を配し、日本橋川の流れや賑わいを表現した。

施設は4街区で構成。C街区「日本橋野村三井タワー(通称：ザ タワー)」は、地上52階、地下5階、高さ約284ｍの超高層複合タワー。オフィスエリアには、野村ホールディングスや第一三共などの本社が入る。

施設構成

ザ タワー 鳥瞰イメージ(夜景)

39階～47階には、アジア初となるレジデンス併設の最上級ホテル「ウォルドーフ・アストリア東京日本橋」が開業予定。商業エリアには約100区画の商業ゾーン、48階～51階には、賃貸住宅「ウォルドーフ・アストリア・レジデンス東京日本橋」を整備する。

商業施設1階イメージ

ザ タワーの5～8階には、最大1,600人収容のホールを備えた都心最大規模のMICE施設も整備。文化財保存建築やリバーサイドテラスとともに、上質な都市体験を提供する。