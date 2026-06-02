三井不動産は、アーティストとワーカーが日常的に交わりながら新たな価値を共創する取り組み「WORK WITH ARTIST」を開始する。

日本橋室町三井タワー11階 アトリエイメージ

同プロジェクトは、三井不動産グループが提供している働き方に関するコンサルティングサービスで協業しているNOMALおよびNOMAL ART COMPANYと連携し、企業オフィス内にアトリエを整備してアーティストに都心での創作環境を提供するもの。

近年、企業がオフィスに求める価値は「創造性や共創を育む場」へと変化しており、アートが新たな発想やコミュニケーションを生む取り組みとして注目されている。一方、都心ではアーティストの創作拠点不足が課題となっていることから、三井不動産は、2026年夏から秋に実施予定の日本橋室町三井タワー11階オフィスリニューアルにあわせてアトリエを設置。アーティストが10月より一定期間常駐して制作活動を行う環境を整える。

NOMAL ART COMPANY 「WORK WITH ARTIST」イメージ

プロジェクトでは、社内メンバー主体で選定したアーティストとともにコンセプトを検討し、完成した立体アート作品を11階オフィス専有部入口に設置する。アーティストの選定やマネジメントに強みを持つNOMALと連携することで、日常業務と創作が交差する環境を創出し、ワーカーが正解のない問いに向き合う思考や新たな発想を自然と得られるような共創の場を目指す。

今後は、2026年夏から秋にかけてアトリエを設置し、秋にアーティストを選定して制作を開始、10月以降に常駐をスタートさせ、2026年度内にアート作品の設置完了を予定している。