カインズは、2026年秋に「カインズ 上田国分(うえだこくぶ)店」を、長野県上田市にオープンする。

カインズ 上田国分(うえだこくぶ)店 ※イメージ

同市内への出店は1994年の上田店オープン以来、32年ぶり2店舗目となる。農業や製造業が盛んで戸建て住宅比率の高い地域特性に合わせ、農業資材や住まいのメンテナンス、リフォーム相談、自転車修理、ペット関連など、日々の暮らしに寄り添う商品やサービスを展開する。

今後は行政などとの連携も検討し、地域の活性化につながる取り組みを進める。