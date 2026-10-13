







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで0勝2敗となり、敗退まであと2敗に追い込まれた。その中で大谷翔平選手の不振が続いており、ベンチに下げる案まで浮上している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が10月12日（日本時間13日）に言及した。



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ドジャースは第1戦を1-2で落とし、第2戦も3点差で敗戦。昨季はブルワーズを4連勝で退けたが、今季は逆にシリーズ序盤から苦しい状況に立たされている。



期待のかかる大谷はディビジョンシリーズで13打数でわずか安打2。リーグ優勝決定シリーズでも最初の2試合で7打数で安打1にとどまり、今季のポストシーズン全体では安打が単打3本だけで、三振7を喫している。



不振から抜け出せない大谷にはスタメンから外すべきだとの声がある。その代替案として、ポストシーズン3打席で2個の四球を選んでいるホスエ・デポーラ外野手を挙げる声が多い。



厳しい状態の大谷についてカムラス氏は「可能性が高いのは、ドジャースが彼を下位打順に下げ、魔法のように調子が戻ることを期待することだろう。しかし現時点では、それは極めて楽観的な期待に過ぎない」と言及した。



ワールドシリーズ進出を決めるには、大谷の復調が欠かせない。しかし、現状では不振から抜け出す気配が見えないため、ドジャースはついに大谷をスタメンから外す決断を下すことになるかもしれない。











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