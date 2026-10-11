バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ちいかわ めじるしアクセサリー3」を2026年10月第4週より発売する。全5種で価格は300円。

2026年5月に発売され好評を博した「ちいかわ めじるしアクセサリー3」が待望の再販。雨の日をテーマにしたレインコート姿のちいかわたちが、再びガシャポンに登場します。

透け感のあるカラフルなレインコートをまとったデザインが特徴で、ころんとしたフォルムと愛らしい表情もしっかり再現されています。

実用性とコレクション性を兼ね備えたアイテムで、雨の日もちいかわ達と一緒にお出かけを楽しめる商品となっています。

発売情報

商品名：ちいかわ めじるしアクセサリー3

発売時期：2026年10月第4週

種類数：全5種

価格：300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ちいかわ

透け感のあるピンクのレインコート姿がかわいらしいちいかわ。胸元の水色のリボンがワンポイントとなっており、雨の日ならではのほっこりとした雰囲気を楽しめるデザインに仕上がっています。

ハチワレ

爽やかなブルーのレインコート姿のハチワレを立体化。ハチワレらしい優しい表情が表現されており、持ち物のワンポイントとしても存在感を放ちます。

うさぎ

イエローのレインコートに身を包んだうさぎをデザイン。自由奔放でマイペースなうさぎらしい愛らしい表情が再現されており、見ているだけで元気をもらえるような仕上がりです。

モモンガ

パープルのレインコートに身を包んだモモンガが登場。かわいこぶりなモモンガらしく、あざとい魅力がたっぷり表現されています。つぶらな瞳でこちらを見つめる姿は、思わず持ち歩きたくなるかわいさです。

古本屋

ブルーのレインコートからのぞくカニの耳がチャームポイント。古本屋らしいふんわりとした雰囲気や穏やかな表情が丁寧に表現されており、思わず持ち歩きたくなる愛らしいチャームに仕上がっています。

SNSでの反響

「わっ！再販きた！」

「まじ可愛いんだけど〜！！」

「今度こそ欲しい。」