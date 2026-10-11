バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「名探偵コナン なりきりコレクション」を2026年10月 第3週 より発売する。全4種で価格は500円。

2026年10月 第3週 発売「名探偵コナン なりきりコレクション」(全4種・500円)

ラインナップには、江戸川コナンが使用する秘密道具としておなじみの蝶ネクタイ型変声機や腕時計型麻酔銃、さらに少年探偵団の探偵バッジをモチーフにしたピンバッジを収録。

蝶ネクタイ型変声機は音声ギミック付きとなっており、作品の名場面を思い出しながら楽しめる仕様です。

見た目だけでなく遊び心も詰め込まれた、コナンファンならぜひ手に入れたいコレクションアイテムとなっています。

発売情報

商品名：名探偵コナン なりきりコレクション

発売時期：2026年10月第3週

種類数：全4種

価格：500円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

蝶ネクタイ型変声機（毛利小五郎 ver.）

江戸川コナンの秘密道具としておなじみの蝶ネクタイ型変声機を再現。毛利小五郎のシルエットがデザインされており、「眠りの小五郎」が事件を解決する数々の名シーンを思い出させるアイテムです。

蝶ネクタイ型変声機（鈴木園子 ver.）

鈴木園子のシルエットをあしらった蝶ネクタイ型変声機。コナンが園子を推理役に仕立てるおなじみの展開を連想させるデザインで、作品ファンにはたまらない仕上がりとなっています。

探偵バッジ（ピンバッジ）

少年探偵団のメンバーが身につける探偵バッジをモチーフにしたピンバッジ。「DETECTIVE BOYS」のロゴまで再現されており、作中の世界観を気軽に楽しめるアイテムです。

腕時計型麻酔銃

コナンの代名詞ともいえる腕時計型麻酔銃を立体化。蓋の開閉やボタン操作が可能で、毛利小五郎らを眠らせて推理を披露する名シーンを思い浮かべながら楽しめます。

※腕時計型麻酔銃は時計機能はありません。

SNSでの反響

「コナンくんになりたい！！！」

「探偵バッジ欲しすぎる🥹」

「小学生の頃の夢は探偵でした！欲しい！」