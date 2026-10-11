バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「サンリオキャラクターズ ボンボンドロップミニチュアチャーム2」を2026年10月第2週より発売します。

2026年10月 第2週 発売「サンリオキャラクターズ ボンボンドロップミニチュアチャーム2」(全5種・300円)

本商品は、ぷっくりとしたボンボンドロップシールのデザインをそのまま再現した人気シリーズの第2弾。

同年4月に発売された第1弾ではシンプルなデザインが魅力でしたが、第2弾ではチェック柄の台紙やリボンモチーフを取り入れ、よりキュートな印象に。ボンボンドロップシールならではの透明感とぷっくりとしたデザインを存分に楽しめる仕上がりとなっています。

発売情報

商品名：サンリオキャラクターズ ボンボンドロップミニチュアチャーム2

発売日：2026年10月第2週

種類：全5種

価格：300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ハローキティ

ギンガムチェック柄の台紙と赤を基調としたデザインが目を引くハローキティ。いちごやリボン、ハートモチーフが散りばめられており、ボンボンドロップシールならではのキュートな世界観を存分に楽しめるアイテムとなっています。

マイメロディ

マイメロディらしい淡いピンクを基調に、ハートやリボンのモチーフをたっぷり詰め込んだデザインが魅力。やさしく愛らしい表情のマイメロディが散りばめられており、かわいらしい雰囲気をぎゅっと閉じ込めたチャームとなっています。

はぴだんぶい

はぴだんぶいの人気キャラクターたちを散りばめたデザインが魅力。爽やかなブルーのカラーリングとポップなモチーフが組み合わさり、はぴだんぶいらしい元気でにぎやかな世界観を楽しめるチャームとなっています。

ポムポムプリン

トレードマークのベレー帽が目を引くポムポムプリンを中心に、スイーツやリボンなどのモチーフを散りばめたデザインが魅力。やさしいイエローカラーでまとめられており、おっとりとしたポムポムプリンらしいかわいらしさをたっぷり楽しめるチャームとなっています。

シナモロール

ふわふわの白い体と大きな耳がチャームポイントのシナモロールを、爽やかなブルーを基調にデザイン。リボンやスイーツ、ハートモチーフが散りばめられており、シナモロールらしい雰囲気を楽しめるチャームとなっています。

SNSでの反響

「かわちぃ♡」

「このチャーム、どれも欲しくなるわ」

「なんとしてでもはぴだんぶいを保護したい所存」