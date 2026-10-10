復調気配は今一つも…ドジャース・ロバーツ監督が大谷翔平への信頼を強調「…









大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、ポストシーズンに入っても今一つ調子が上がってきていない。ファンやメディアの間ではますます心配が強まっているが、デーブ・ロバーツ監督は必ず復調の時は訪れると固く信じているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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大谷は日本時間8日終了時点では、ポストシーズン4試合で計13打数2安打、本塁打0、打点0、四球2、4三振とほとんど結果を残せていない。



同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は第3戦で、大谷を5番で起用する驚きの変更を行った。しかし、最近の不振にもかかわらず、大谷への信頼が揺らいでいるというわけではない。同監督は試合前練習に向かう前に、大谷の最近の不振について言及した」と言及。



続けて、「これは我々が期待している姿ではないし、彼が自分自身に期待している姿でもない。ただ、彼の才能や取り組む姿勢を考えれば、いずれ必ず結果は出ると思っている」、「だから、我々がやるべきことはとにかく試合に勝ち続けることだ。そうしているうちに、どこかで彼のバットにも火がつくだろう」という同監督のコメントを伝えている。











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