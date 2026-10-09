磯村勇斗が「素晴らしい」と絶賛する俳優とは「どんな村井の暴れ具合も全部受け止めてくださってた」

Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた?』(10月22日から世界独占配信)の完成報告会イベントが9日に都内で行われ、役所広司、賀来賢人、松山ケンイチ、江口のりこ、磯村勇斗、上川周作、山本博(ロバート)、坂井真紀、吉田羊、金子文紀監督が登壇。司会を荘口彰久が務めた。

磯村勇斗

村井タケルを演じた磯村勇斗が語る役作り

『俺のこと、なんか言ってた?』は、ロンドンの舞台公演で成功を収めた俳優・高瀬川玄(役所広司)が、パンデミックが明けて、2年ぶりに帰国すると、世間からも家族からも完全に忘れられてしまっていたことから始まるヒューマンコメディ。磯村は、劇団「ウイスキーボンボン」の旗揚げメンバーで看板俳優の村井タケルを演じる。

イベントでは、村井の役作りについて尋ねられた磯村が「肉体作りですかね、やっぱり」と回答。「肉体作りによって芝居が生まれてくるっていう考え方でやっているので、今回それをちょっと試してみようかなと思ってやってました」と明かした。

そんな磯村の徹底した役作りについて、賀来が「やられたっていうか、なんか怖くなっちゃって」「何をこの人はしてるんだろうっていう、何一つ理解ができないまま、みんなただ圧倒されるみたいな瞬間があったので」と振り返ると、磯村も思わず笑ってしまう。

さらに、賀来は「磯村くんを見ていても、すごいストイックに向き合われてるんですよ。それがなんかもうおかしすぎて」と続け、「(ドラマ本編を)観ていただけたら分かると思います」と予告した。

磯村勇斗が中井千聖の演技を絶賛

また、劇団「ウイスキーボンボン」のシーンについて尋ねられると、磯村は「中井さんは、素晴らしい女優さんですね」と、劇団「ウイスキーボンボン」の劇団員・二萬田久子を演じた中井千聖を絶賛。

その理由を「どんな村井の暴れ具合も全部受け止めてくださってたんで」と説明し、「すごい心配になりました。本当に嫌なのかなって。そんな顔も一切出さずに、芝居に乗っかってくださるんで。でも本当は嫌だったのかなとか、家帰ると毎回なんかちょっと夜思い出しちゃうんですよね。あのシーン大丈夫だったかなって。それくらい素晴らしい女優さんでしたね」と振り返り、中井の演技を改めて称賛していた。