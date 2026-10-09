吉田羊が「おそらく日本の俳優全員が共演したい」と語る大物俳優とは　共演実現に感無量「いつ死んでもいいなっていうぐらい、本当に幸せな撮影でした」

Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた?』(10月22日から世界独占配信)の完成報告会イベントが9日に都内で行われ、役所広司、賀来賢人、松山ケンイチ、江口のりこ、磯村勇斗、上川周作、山本博(ロバート)、坂井真紀、吉田羊、金子文紀監督が登壇。司会を荘口彰久が務めた。

吉田羊

高瀬川源の魅力を吉田羊が語る

『俺のこと、なんか言ってた?』は、ロンドンの舞台公演で成功を収めた俳優・高瀬川玄(役所広司)が、パンデミックが明けて、2年ぶりに帰国すると、世間からも家族からも完全に忘れられてしまっていたことから始まるヒューマンコメディ。吉田は、高瀬川の元妻で彼が所属していた芸能事務所「オフィスT&G」の社長・野々村ヨウコを演じる。

イベントでは、役所が演じる高瀬川という人物の魅力について、吉田は「何においても、とにかく全力。人気者で人気絶頂の時に調子に乗る様も全力だし、1回忘れられて、もう1回ゼロからリスタートする、その一つ一つの様も全力」と説明。

続けて、「私たち奥さんとはあまり関係性が良くなかったですけれども、娘と息子に対してはやっぱり愛情深く、そして全力で。その一つ一つの仕草、所作がとっても愛おしいなと思いながら見てました」と振り返った。

さらに、「承認欲求とか嫉妬とか妬みとか、本来なら人間なら隠したいような感情を本当にさらけ出して見せてくださる。なんかその正直さっていうのも愛おしい部分だなと思いながら見てました」と語った。

吉田羊、役所広司との共演に「本当に幸せな撮影でした」

また、作中で見逃さないでほしいシーンを尋ねられると、「おすすめしかないけど、どこかな」と悩みながらも、「自分が関わったシーンで言うと、私演じるヨウコさんが、同じ俳優さんを2回スカウトする。ぜひ見ていただきたいです」とアピール。

そして、役所との共演については、「本当にさっき賀来くんも言ってましたけども、おそらく日本の俳優全員が役所さんと共演したいと思う中で、元ではありますけども、妻役をやらせていただいて」と話し、「いつ死んでもいいなっていうぐらい、本当に幸せな撮影でした」と喜びを語っていた。