Jiffcyは、10月10日の「世界メンタルヘルスデー」にあわせて、Z世代を対象に睡眠と夜の過ごし方に関する実態調査を実施した。調査対象は15～29歳の男女203人。

近年SNSでは、日常の行動を後回しにしたり、省略したりすることを「○○キャンセル界隈」と表現する言葉が広がっている。「睡眠キャンセル界隈」は、睡眠時間を削ってSNSや動画、ゲームなどを楽しむ過ごし方を表す言葉として使われている。

1日の平均睡眠時間を聞いたところ、最も多かったのは「5～6時間」で46.8％、次いで「7～8時間」が36.9％だった。6時間以下と回答した人を合わせると58.1％となり、半数を超えた。

また、「30分」「1～2時間」「3～4時間」と回答した人は合わせて11.3％となり、1割以上が1日の睡眠時間を4時間以下と回答している。

睡眠に対する考え方については、「睡眠はしっかり取るべきだと思う」が45.8％で最多となった。次いで「もっと寝たいが、寝る時間が取れない」が44.3％、「もっと寝たいが、寝つけない」は22.2％だった。

その一方で、「寝る時間がもったいないと感じる」は15.3％、「起きている時間を長くしたい」は13.8％、「寝るより優先したいことがある」は13.3％となり、重複回答を除く31.0％が睡眠よりも起きている時間やほかの活動を優先したいという「睡眠キャンセル」ともいえる傾向を示した。

では、夜に寝ないで起きているとき、Z世代は何をしているのだろうか。

最も多かったのは「動画を見る」で57.6％。僅差で「SNSを見る・投稿する」が57.1％となり、「ゲームをする」が37.9％で続いた。

このほか、「友達や恋人とメッセージをする」が30.0％、「友達や恋人と通話する」が20.2％となっており、動画やSNS、ゲームのほか、コミュニケーションにも夜の時間を使っている実態がうかがえた。