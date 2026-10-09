清水エスパルスは9日、クラブ公式サイト及び公式アプリ（一部のページとサービス）が閲覧できない状況が発生していることを受け、簡易版のページを公開することを発表した。

清水は「10/7（水） 3:40頃より、当社サーバー管理会社において発生した不具合の影響により、清水エスパルス公式ウェブサイト、公式アプリ（一部のページとサービス）を閲覧いただけない状況が発生しております」と説明。「現在、原因の調査および復旧に向けた作業を進めております」とし、「ご利用の皆さまには多大なるご迷惑をおかけしておりますこと、謹んで深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

清水は、クラブに関する最新情報を公式X、ホームゲームチケットをパルチケより購入できることを案内している（現在販売中のチケット）。グッズ情報は公式グッズXで確認できる。なお、クラブ公式サイトのアドレスで試合情報やインフォメーションなどを掲載する簡易版のページは9日の19時に公開予定。当面の間、クラブに関する情報は簡易版ページと公式X、公式アプリにて発信していくことになる。

現在、日本国内では一部のクラウドサービスがランサムウェア攻撃を受けたことにより、数多くの企業や自治体のウェブサイトに影響が生じている。清水のクラブ公式サイト及び公式アプリが閲覧できない状態になったのも第三者によるランサムウェア攻撃が原因と見られ、同サービス上のサーバーが停止した状態が続いている。Jリーグでは清水の他に京都サンガF.C.のクラブ公式サイトも7日未明からアクセスできないようになっている。京都もクラブからの情報発信については公式Xを通じて行うことを発表している。