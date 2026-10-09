日本ガス石油機器工業会は10月2日、「カセットコンロの使用実態調査」の結果を発表した。同調査は8月26日～27日、25歳以上の全国のカセットこんろ所有者360名を対象に、インターネットで実施した。

カセットこんろを使う頻度について聞くと、「年に1～4回」(36.9%)が最も多かった。「日常生活ではまったく使わない」は27.5%で、およそ4人に1人以上が普段は使っていないことがわかった。日常的に使用しカセットボンベのローリングストックをするなど、望ましい使い方をしている人(年12回以上)は14.4%にとどまっている。

カセットボンベの所持本数について尋ねたところ、「1～5本」(68.9%)が圧倒的に多かった。政府推奨の1人1週間当たり約6本の目安に届いている人は22.2%で、8割近くが推奨量に届いていないことが明らかになった。「0本(持っていない)」という回答も8.9%見られた。

カセットボンベの保管場所は、「キッチン・ダイニング・リビング周り」(61.0%)が最も多いが、「押入・納戸・クローゼット」「ガレージ・納屋」「屋外の物置き」など、存在を忘れやすい場所への保管を挙げた回答が4割以上を占めている。

カセットこんろ・ボンベの製造年の確認をしているか尋ねたところ、53.9%が「カセットこんろもカセットボンベも確認していない」と答えた。

交換の必要性について聞くと、46.9%が「カセットこんろもボンベも、古くなったら交換が必要だと認識している」と答えた。24.4%は「カセットこんろもボンベも認識していない」と回答しており、およそ4人に1人が交換の必要性を認識していないことが明らかとなった。

使用する目的とシーンで最も多かったものは、「鍋料理や焼き肉など食卓での調理」(66.4%)だった。次いで「災害・停電など非常時に備えて」(32.5%)となり、カセットこんろが非常時の備えとしても定着していることがわかった。

災害時において、カセットこんろ・カセットボンベを適切に役立てられる自信を質問したところ、63.6%が「ある」「まずまずある」と答えたが、36.4%が「少し不安」「役立て方がほとんど想像つかない」と回答している。

所有するカセットこんろの製造年について尋ねた。2016年以降が44.7%と最も多かったが、買い替え目安10年を超える2015年以前の製品を使用している人も55.3%と半数以上を占めている。

2004年以前に製造された20年以上経過した非常に古いカセットこんろを所有している人は17.8%、1998年以前のカセットこんろを所有している人も9.7%と、経年劣化が懸念される長期間所有のカセットこんろが一定数あることもわかった。