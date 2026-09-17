ドリームは9月14日、防災グッズブランドSONAENOから、ブランド初のアパレルアイテム「SONAENO 持ち歩ける防災ワンピース」を発売した。

SONAENO 持ち歩ける防災ワンピース

同商品は、防災士・防災収納インストラクターで、自身も熊本地震の被災経験を持つ松永りえ氏ら被災女性の声をもとに開発した。避難所での着替えやニオイ対策、目隠しなどの困りごとに着目し、日常でも防災時でも役立つ設計となっている。

被災女性の声から誕生

体全体を覆うロング丈とゆったりしたシルエットにより、着たままの着替えや携帯トイレ使用時の目隠しとして活用できる。

携帯トイレ使用時

顔まで隠せる深型フードはUVカット(99.5%)機能に加え、就寝時のアイマスク代わりにもなる。フード内に収納できるコンパクト仕様で持ち運びやすく、抗菌防臭・吸水速乾素材やストレッチ性も備えている。

就寝時のアイマスク代わりにもなる

透けにくく、シワになりにくいストレッチ素材を使用した。袖丈調整ボタンで5分袖にもでき、ウエストには調整ゴムが入っている。両サイドには、大きめのポケットも付いている。

抗菌防臭加工を施した吸水速乾素材により、汗をかいてもべたつきにくい。乾きも早いため、洗濯ができない避難生活の状況でも長く着用しやすくなっている。これらの実用性が評価され、防災安全協会の「防災製品等推奨品マーク」も取得した。

価格は9,980円。公式ECサイト「PROIDEA」や楽天市場などで販売している。