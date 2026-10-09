笑福亭鶴瓶と小泉孝太郎がMCを務めるテレビ朝日系バラエティ番組『鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査!』が、9日(20:00～21:54)に放送される。

同番組は、芸能界やスポーツ界など、さまざまなジャンルで活躍したスターたちの現在を調査し、波瀾万丈な人生や現在の暮らしぶりに迫るトークバラエティ。今回がゴールデン第4弾となり、見届け人として劇団ひとり、進行役として岩田絵里奈が出演する。

スタジオには、元環境大臣の石原伸晃と妻・里紗が夫婦そろって登場。昨年、議員を引退した石原が、現役時代の知られざる苦労や、議員を辞めて嬉しかったことなどを明かす。さらに、石原が自ら撮影した休日の動画では、小泉純一郎元首相との食事会の様子を公開。孝太郎も知らなかったという父・純一郎と石原の親密な交流に、孝太郎は「(体が)熱い! 熱い!」と興奮する。そのほか、石原夫妻のフランス旅行の様子や、石原がスポーツ観戦中にたびたび中継に映り込み、SNSで話題になっているエピソードも紹介される。

また、スペシャルゲストとして氷川きよしも登場。今年で歌手生活27年目を迎えた氷川が、幼少期から現在までの歩みを振り返る。5歳の時に見た松田聖子のステージに衝撃を受け、歌手を志したという氷川。高校時代に演歌と出会い、22歳でリリースしたデビュー曲「箱根八里の半次郎」がミリオンヒットを記録した。その後、大きな転機となったのが、38歳の時にリリースした「限界突破×サバイバー」。ボディスーツに大胆なアイシャドーという、それまでのイメージを一新するスタイルに挑戦した。当時の反響について鶴瓶から聞かれると、「怖いけど大変な方を選んだ方がいいと思った」と心境を明かす。

番組では、デビュー当時から氷川を応援し続けてきたファンへのインタビューも実施。「人生のご褒美をいただいたような気がして、元気が出ます」というファンの言葉に、氷川が涙を浮かべる場面も。「心の充実がすごい楽しい」と語る氷川の素顔と本音に迫る。

さらに、野村宏伸、カイヤ、斉藤兄弟、柏木陽介、大場久美子、寺田心らも登場。それぞれの現在の姿を追う。