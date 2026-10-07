マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年9月14日～9月27日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

『悪党たちの後見人になりまして』(LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作)、LINEマンガ)

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける Shin Heebin(脚色)・TEAM PINKSHARK(作画)・KORITA(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 悪党たちの後見人になりまして LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 BUNGO―ブンゴ― 二宮裕次 集英社 スポーツ 4 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 7 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF 9 会社辞めた俺、怪物級の天才俳優だと勘違いされてるんだが HaeGa(作画)・jungseongmanyeo(コンテ)・jangtan(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 剣を喰らうソードマスター yangmyeong(作画)・JINBEOM(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける』、第2位は『悪党たちの後見人になりまして』、第3位は『BUNGO―ブンゴ―』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 黒執事 枢やな スクウェア・エニックス その他 4 裏切られたので、王妃付き侍女にジョブチェンジ！ 雉間ちまこ , 青山克己 マッグガーデン ファンタジー・SF 5 うるわしの宵の月 やまもり三香 講談社 恋愛 6 君に届け 椎名軽穂 集英社 その他 7 神さま学校の落ちこぼれ 赤瓦もどむ , 日向夏 , 星海社 白泉社 恋愛 8 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 9 伯爵家の秘められた侍女 MIDNIGHT STUDIO(作画)・Baekjua(原作)・TON(脚色) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 魔入りました！入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF

1位は『幼馴染コンプレックス』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『黒執事』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編1位の『元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける』(Shin Heebin(脚色)・TEAM PINKSHARK(作画)・KORITA(原作)、LINEマンガ)。毎週火曜更新で、現在35話まで配信されています。

魔法の才能に目覚め、平民出身の傭兵として活躍していたたデリックは、ある日貴族令嬢たちの魔法教師として招かれることになる。無礼で生意気か、頭の中がお花畑か……そんな問題児の貴族令嬢たちを「人」として成長させる凄腕教師デリックの元に、名門貴族家からの依頼が次々と舞い込み……。

コメントでは、「白兵戦が強い上に魔法の才能があるキャラ最高!」「これはおもしろそう!」という声や、1話で主人公の師匠を務めるキャラクターに対して「出た場面は最初だけだが、一話で一番心に残った」「ホラ吹きじいさん泣ける…」という声も続々。また、「モブ悪役原作なんて絶対おもろいやん!」「この語り口調はモブ悪…!」と、本作の原作を『モブ悪役がアカデミーで生き残るには』の原作を手掛けるKORITA氏が担当することについて喜びのコメントも寄せられています。

1話にしてキャラクターの魅力にハマる方も多数、さらに人気作を手掛けてきたクリエイターたちによる『元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける』。現在35話とまだ話数がそこまで多くないため、一気読みで追いつきやすいのもポイントです。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。