マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年9月14日～9月27日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける
|Shin Heebin(脚色)・TEAM PINKSHARK(作画)・KORITA(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|2
|悪党たちの後見人になりまして
|LICO(脚色)・JOGEN(作画)・Bom Han Bang-ul(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|BUNGO―ブンゴ―
|二宮裕次
|集英社
|スポーツ
|4
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|5
|モブ悪役がアカデミーで生き残るには
|KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|7
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|ナノ魔神
|画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|会社辞めた俺、怪物級の天才俳優だと勘違いされてるんだが
|HaeGa(作画)・jungseongmanyeo(コンテ)・jangtan(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|剣を喰らうソードマスター
|yangmyeong(作画)・JINBEOM(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける』、第2位は『悪党たちの後見人になりまして』、第3位は『BUNGO―ブンゴ―』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|3
|黒執事
|枢やな
|スクウェア・エニックス
|その他
|4
|裏切られたので、王妃付き侍女にジョブチェンジ！
|雉間ちまこ , 青山克己
|マッグガーデン
|ファンタジー・SF
|5
|うるわしの宵の月
|やまもり三香
|講談社
|恋愛
|6
|君に届け
|椎名軽穂
|集英社
|その他
|7
|神さま学校の落ちこぼれ
|赤瓦もどむ , 日向夏 , 星海社
|白泉社
|恋愛
|8
|氷の城壁
|阿賀沢紅茶
|集英社
|その他
|9
|伯爵家の秘められた侍女
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Baekjua(原作)・TON(脚色)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|魔入りました！入間くん
|西修
|秋田書店
|ファンタジー・SF
1位は『幼馴染コンプレックス』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『黒執事』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編1位の『元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける』(Shin Heebin(脚色)・TEAM PINKSHARK(作画)・KORITA(原作)、LINEマンガ)。毎週火曜更新で、現在35話まで配信されています。
魔法の才能に目覚め、平民出身の傭兵として活躍していたたデリックは、ある日貴族令嬢たちの魔法教師として招かれることになる。無礼で生意気か、頭の中がお花畑か……そんな問題児の貴族令嬢たちを「人」として成長させる凄腕教師デリックの元に、名門貴族家からの依頼が次々と舞い込み……。
コメントでは、「白兵戦が強い上に魔法の才能があるキャラ最高!」「これはおもしろそう!」という声や、1話で主人公の師匠を務めるキャラクターに対して「出た場面は最初だけだが、一話で一番心に残った」「ホラ吹きじいさん泣ける…」という声も続々。また、「モブ悪役原作なんて絶対おもろいやん!」「この語り口調はモブ悪…!」と、本作の原作を『モブ悪役がアカデミーで生き残るには』の原作を手掛けるKORITA氏が担当することについて喜びのコメントも寄せられています。
1話にしてキャラクターの魅力にハマる方も多数、さらに人気作を手掛けてきたクリエイターたちによる『元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける』。現在35話とまだ話数がそこまで多くないため、一気読みで追いつきやすいのもポイントです。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。