ILLITのWONHEEが、CHANELの「2027 S/S レディ・トゥ・ウェア・コレクション・ショー」に出席。CHANELを纏った姿がSNSで注目を集めている。

WONHEE、CHANELのショーに登場

ILLIT・WONHEE (P)&(C) BELIFT LAB Inc.

WONHEEは10月5日(現地時間)、フランス・パリのグラン・パレ(Grand Palais)で開催されたCHANELの「2027 S/S レディ・トゥ・ウェア・コレクション・ショー」に出席した。

今年5月には「シャネル 2026 アトリエコレクション ソウルショー」に招待されており、今回もパリ・ファッションウィークの会場に姿を見せた。

この日、WONHEEは上品で優雅な魅力を感じさせる衣装を身にまとって登場。神秘的なオーラを漂わせ、会場に集まった各国の報道陣やファンから注目を集めた。

WONHEEがCHANELを纏ってショーに登場した姿は、「CHANELとの相性良すぎる」「美しい...」などSNSでも話題に。

パリ・ファッションウィークの舞台で、CHANELの衣装を纏い存在感を放ったWONHEE。ファッション界からも注目を集める姿を見せた。

10月26日には5th Mini Albumをリリース

ILLITは10月26日、5th Mini Album「BREAK EVEN」でカムバックする。

タイトル曲「You're Under Arrest」は、軽快なホイッスルの音と強烈なビートが際立つエレクトロポップジャンルの楽曲。思わせぶりな優しさで自分を勘違いさせた相手との関係に、自ら終止符を打つという大胆な警告が込められている。

「BREAK EVEN」は全3形態のほか、「GLLIT ver.」「Weverse Albums ver.」「Photo Dump ver.」も展開される。

【編集部MEMO】

ILLITはYUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された5人組ガールグループ。2026年10月26日には5th Mini Album「BREAK EVEN」のリリースを予定している。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.