西武が6点差でロッテに勝利

先発投手：西武は髙橋光成が6回1失点の好投（7安打8奪三振）、ロッテの西野勇士は7回1失点 得点経過： 3回裏：ロッテが1点を追加 4回表：西武が1点を追加 8回表：西武が2点を追加 注目選手：ロッテの山口航輝が1本塁打の活躍、西武の小島大河が2打点の活躍、西武の長谷川信哉が2得点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 142 78 60 4 .565 12
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 142 63 76 3 .453 27
6 楽天 143 58 84 1 .408 34