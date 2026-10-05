「住まい」の悩みをワンストップで解決！専門家に直接聞ける“相談会”とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティを務めます。10月3日（土）の放送では、大成建設株式会社の安達隆志さん、池田楓香さんにお越しいただき、大成建設のグループ展『「住まい」の大相談会』について伺いました。

◆住まいの悩みを解決するコンシェルジュが解決！

佐原：創業から150年を超える歴史を誇る大成建設は、グループとしての総合力を生かして「くらしと街のコンシェルジュ」という相談窓口を設置し、さまざまなイベントも開催しています。そこで今回は、同社の安達さん、池田さんにお越しいただき、これから開催されるイベントについてお話を伺います。よろしくお願いします。

安達・池田：よろしくお願いします！

佐原：「くらしと街のコンシェルジュ」は、どのような思いから生まれたのですか？

安達：マイホームづくりから土地活用、街づくりまで、大成建設グループだからできることを個人・法人を問わず、多くのお客さまにお届けしたい。そのような思いから、グループ8社が集まって開設しました。

池田：グループ各社の相談窓口を1つにし、ご要望やお困りごとについて、ワンストップでお応えいたします。

佐原：今年も、大成建設のグループ展『「住まい」の大相談会』が開催されるそうですね。

安達：今年は10月16日（金）、17日（土）の2日間で、池袋駅西口地下1F 東武百貨店前のイベントスペースにて開催いたします。

佐原：誰でも相談できるのですか？

池田：はい。マイホームの購入やリフォーム、土地活用など、土地・建物・住まいに関するさまざまなお悩みをご相談いただけます。

佐原：今回のおすすめを教えてください。

安達：今年も無料セミナーを開催します。セミナーでは、将来に備える終活のための心とお金の準備や賢いマンション購入法＆マネー術、マイホーム予算の立て方、子どもの教育資金など暮らしに役立つさまざまなテーマをご用意しております。

池田：学んだ後には個別相談もできますので、課題解決への最初の一歩を踏み出すきっかけとして、ぜひお気軽にご相談ください。入場は無料ですが、セミナーや個別相談会に参加する場合は、事前のお申し込みをおすすめいたします。

佐原：今回は、大成建設のグループ展『「住まい」の大相談会』を紹介しました。安達さん、池田さん、ありがとうございました。

安達・池田：ありがとうございました！

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness