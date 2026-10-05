森永乳業は10月13日、バタースイーツ専門店「BUTTER STATE's(バターステイツ) by 銀のぶどう」の「バターステイツクッキー」の味わいをイメージした「バターステイツサンドアイス」(257円)を、全国のセブン-イレブンで数量限定発売する。

「バターステイツクッキー」は、バターを生地の3分の1以上使用し、窯の熱でバターがとろける「バターなだれとろけ製法」を採用したクッキー。セブンカフェで販売され、累計販売数2,000万個を突破している。

今回登場する「バターステイツサンドアイス」は、発酵バター風味のクッキーで、クリーミーでコク深い発酵バターアイスをサンド。製品に使用するバターのうち、発酵バターを34%使用している。

クッキーにはロレーヌ産の岩塩をきかせ、アイスの中にはパキッとした食感の発酵バターチョコを入れた。クッキー、アイス、チョコの異なる食感とともに、バターの香りやコクを楽しめる仕立てとなっている。内容量は75ml。

「BUTTER STATE's by 銀のぶどう」は、「銀のぶどう」がプロデュースし、2021年に東京で誕生したバタークッキー専門店。2026年6月には「バターステイツクレープ」もセブン-イレブンで発売されている。

なお、「バターステイツサンドアイス」は全国のセブン-イレブンで販売され、数量限定のため、なくなり次第終了。一部店舗では取り扱いがない場合がある。