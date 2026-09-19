三井ショッピングパーク ららぽーと20施設およびラゾーナ川崎プラザは9月29日～10月14日、アニメ『呪術廻戦』の5周年を記念したコラボキャンペーン「呪術師たちの特休任務」を開催する。

呪術師たちの特休任務

全施設では、キャラクターの録りおろしボイスをヒントに館内を回る「五条先生を探せ！館内捜索スタンプラリー」を開催する。呪術高専メンバーによる限定の館内放送も楽しめる。

期間中、POPUP STOREを除く対象店舗にて3,000円購入ごとに、全4種の限定ステッカーをランダムで1枚進呈する(1人10枚まで。ポイント会員はさらにプラス1枚)。

オリジナルステッカー

三井ショッピングパークポイント会員を対象としたキャンペーンも実施する。対象店舗で10,000円以上購入して応募した人の中から抽選で12名に、館内に展示されている「オリジナルスタンディパネル」をプレゼントする。

オリジナルスタンディパネル

ららぽーと豊洲、湘南平塚、名古屋みなとアクルス、ららぽーと富士見、堺、福岡と公式通販＆mallでは、コラボ限定アイテムを販売するスペシャルPOPUP STOREがオープン。＆mallにて1万円以上購入した人には、先着でノベルティをプレゼントする。

"特休任務"スペシャルPOPUP STORE

ららぽーと富士見、豊洲、湘南平塚、名古屋みなとアクルス、堺、福岡では、フードコート対象店舗の1会計ごとに、限定ボイスコンテンツが聴けるQRコード付きコースター(全4種)をランダムで1枚進呈する。

オリジナルコースター

10月4日にはららぽーと名古屋みなとアクルスで、10月12日にはららぽーと堺にて、「悠仁くん＆悟くん グリーティングイベント」を実施する。

悠仁くん＆悟くん グリーティングイベント

全国の「niko and ...」ららぽーと店 全18店舗と＆mall・and STでは、『niko and ...』と『呪術廻戦』の限定コラボアイテムを販売する。呪術廻戦関連アイテムを含む1万円以上の購入で、ららぽーと限定ノベルティをプレゼントする。

『niko and ...』スペシャルコラボ商品

ららぽーと柏の葉、富士見、立川立飛、海老名、湘南平塚、沼津、名古屋みなとアクルス、和泉、ラゾーナ川崎プラザの「口福堂」では、スペシャルコラボ菓子の先行販売を行う。3個購入ごとに限定クリアファイルを1枚進呈する。