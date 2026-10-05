UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第4節が4日に行われ、ポルトガル代表とノルウェー代表が対戦した。

クリスティアーノ・ロナウドの離脱騒動に揺れるポルトガル代表がノルウェー代表とホームで対戦。ジョルジェ・ジェズス監督のチームは先制点を許した直後の38分、ジョアン・カンセロのスーペルゴラッソで振り出しに戻すと、79分にはヴィティーニャの糸を引くようなロブパスが起点となり、最後はジョアン・フェリックスのお膳立てを受けたゴンサロ・ラモスが流し込んで逆転に成功する。その後、フランシスコ・コンセイソンの退場で数的不利となったが、2－1と逃げ切った。

ポルトガル代表は今シリーズ、72歳の指揮官との確執が生じたC・ロナウドが途中離脱する事態も起きたが、4戦全勝でグループA4で2位以内が確定。決勝トーナメントに駒を進めた。対するノルウェー代表は1勝3敗の最下位で終えている。

【スコア】

ポルトガル代表 2－1 ノルウェー代表

【得点者】

0－1 36分 クリストフェル・アイエル（ノルウェー代表）

1－1 38分 ジョアン・カンセロ（ポルトガル代表）

2－1 79分 ゴンサロ・ラモス（ポルトガル代表）

【ハイライト】ポルトガル代表が4戦全勝で今シリーズ終了