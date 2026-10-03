楽天、2点リードで後半戦へ
オリックス対楽天は6回を終了し、楽天が2-0とリード。楽天は2回裏に1点、5回裏に1点を奪い、中島大輔が1打点、C・マッカスカーが1号ソロで追加点を挙げた。オリックス打線は楽天先発陣を前に無得点に抑えられている。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 大輔 2(遊)宗山 塁 3(中)辰己 涼介 4(一)YG安田 5(指)Ｃ・マッカスカー 6(二)村林 一輝 7(三)黒川 史陽 8(捕)太田 光 9(右)小郷 裕哉 10(投)辛島 航
オリックス: 1(指)西川 龍馬 2(遊)紅林 弘太郎 3(左)来田 涼斗 4(一)太田 椋 5(三)宗 佑磨 6(右)廣岡 大志 7(二)横山 聖哉 8(捕)若月 健矢 9(中)麦谷 祐介 10(投)九里 亜蓮
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|139
|77
|60
|2
|.562
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|142
|70
|69
|3
|.504
|8
|4
|広島
|140
|60
|76
|4
|.441
|16
|5
|ヤクルト
|141
|60
|79
|2
|.432
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|142
|91
|48
|3
|.655
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|27
|5
|ロッテ
|140
|62
|75
|3
|.453
|28
|6
|楽天
|141
|57
|83
|1
|.407
|34