楽天、2点リードで後半戦へ

オリックス対楽天は6回を終了し、楽天が2-0とリード。楽天は2回裏に1点、5回裏に1点を奪い、中島大輔が1打点、C・マッカスカーが1号ソロで追加点を挙げた。オリックス打線は楽天先発陣を前に無得点に抑えられている。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島　大輔 2(遊)宗山　塁 3(中)辰己　涼介 4(一)YG安田 5(指)Ｃ・マッカスカー 6(二)村林　一輝 7(三)黒川　史陽 8(捕)太田　光 9(右)小郷　裕哉 10(投)辛島　航

オリックス: 1(指)西川　龍馬 2(遊)紅林　弘太郎 3(左)来田　涼斗 4(一)太田　椋 5(三)宗　佑磨 6(右)廣岡　大志 7(二)横山　聖哉 8(捕)若月　健矢 9(中)麦谷　祐介 10(投)九里　亜蓮

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 139 77 60 2 .562 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 142 70 69 3 .504 8
4 広島 140 60 76 4 .441 16
5 ヤクルト 141 60 79 2 .432 18
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 140 62 75 3 .453 28
6 楽天 141 57 83 1 .407 34