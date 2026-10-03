ソフトバンク、1点リードで後半戦へ

2回表、海野隆司のタイムリーで先制したソフトバンクが、その後ロッテの反撃を凌いでいる。6回終了時点で1-0と僅差の戦いが続いている。投手戦の様相を呈しており、両チームとも追加点が欲しいところだ。

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