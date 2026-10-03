巨人が2点リード、丸とリチャードの活躍

ＤｅＮＡ対巨人は6回終了時点で巨人が2-0とリード。巨人は4回裏に丸のタイムリーで先制、6回裏にはリチャードの適時打で追加点を挙げた。ＤｅＮＡ打線は巨人投手陣を打ちあぐねている。

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