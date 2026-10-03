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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、先発ローテーションでの活躍を期待されている一方、メジャーではリリーフ時の方が好成績を残している。今季のポストシーズンでも、ブルペン起用が現実的との見方が示されている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が9月26日（日本時間27日）に言及した。



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佐々木はメジャー挑戦当初から先発投手として期待され、ルーキーイヤーも先発で起用された。しかし8試合で防御率4.72を記録した後、肩のインピンジメントによって4か月以上離脱した。



その後はブルペンへ回ると姿を一変。ポストシーズンでは10回2/3を投じて防御率0.84と圧倒的な成績を残し、重要な場面を任される存在となった。



今季もポストシーズンで同様の起用が想定され、デーブ・ロバーツ監督がリリーフへ戻す方針を佐々木本人に伝えた際、「問題ない」と受け入れたという。本人も役割にはこだわらず、与えられた場面で結果を残す姿勢を示した。



本来は先発として期待されている佐々木について、スモールソン氏は「山本由伸投手が相変わらず圧倒的な投球を見せ、2度のサイ・ヤング賞受賞者タリク・スクーバル投手に加え、怪我から復帰したブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手も絶好調だ。そのため、佐々木の出場は現実的ではない」と言及した。



先発としての活躍も想定できるものの、現在の戦力を踏まえると佐々木はリリーフに回るのが最適なのかもしれない。今季はリリーフでの役割を全うし、来季こそ先発ローテーションの柱としての活躍を期待したい。











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