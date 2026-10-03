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OUT
2番 牧 秀悟 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 井上 温大 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
8番 皆川 岳飛 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 増田 陸 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 リチャード ファーストゴロ 1アウト
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OUT
Ｄ0-2巨
5番 丸 佳浩 ライトホームラン 巨人得点！ Ｄ 0-2 巨
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 蝦名 達夫 に代わって 9番 尾形 崇斗
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OUT
9番 蝦名 達夫 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
代打：島田 舜也 に代わって 9番 蝦名 達夫
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OUT
8番 成瀬 脩人 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 古市 尊 レフトフライ 1アウト
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OUT
4番 大城 卓三 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 吉川 尚輝 センターフライ 1アウト
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OUT
ファースト 筒香 嘉智が悪送球 ランナー：1、2塁
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OUT
1番 佐々木 俊輔 ファーストエラー ランナー：1、2塁
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OUT
9番 井上 温大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 井上 朋也 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 2アウト
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4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 皆川 岳飛 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 増田 陸 ライトフライ 2アウト
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OUT
Ｄ0-1巨
6番 リチャード センターヒット 巨人得点！ Ｄ 0-1 巨 ランナー：1、2塁
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OUT
5番 丸 佳浩 ライトフライ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 大城 卓三 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
2番 吉川 尚輝 セカンドライナー 3アウト
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OUT
1番 佐々木 俊輔 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 井上 温大 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 皆川 岳飛 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 島田 舜也 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 成瀬 脩人 ファーストダブルプレイ 2アウト
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OUT
7番 古市 尊 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 増田 陸 セカンドフライ 3アウト
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OUT
6番 リチャード ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 丸 佳浩 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 井上 朋也 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 吉川 尚輝 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 佐々木 俊輔 サードファウルフライ 1アウト
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3番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー度会 隆輝 盗塁失敗 2アウト
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2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 サードヒット ランナー：1塁
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