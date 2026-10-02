ソフトバンクとロッテ、6回終了時点で同点
1回表にソフトバンクが先制、4回裏にロッテが追いつく展開。両チームともに井上、近藤のホームランで1点ずつを奪い、6回終了時点で1対1の同点となっている。緊迫した投手戦が続いている。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)西川 史礁 2(指)山口 航輝 3(一)寺地 隆成 4(捕)佐藤 都志也 5(右)井上 広大 6(左)角中 勝也 7(二)池田 来翔 8(三)櫻井 ユウヤ 9(遊)小川 龍成 10(投)田中 晴也
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(指)柳田 悠岐 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(捕)山本 祐大 7(二)牧原 大成 8(遊)庄子 雄大 9(中)周東 佑京 10(投)前田 悠伍
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|138
|77
|59
|2
|.566
|-
|2
|巨人
|142
|76
|63
|3
|.547
|2
|3
|DeNA
|141
|69
|69
|3
|.500
|9
|4
|広島
|139
|59
|76
|4
|.437
|17
|5
|ヤクルト
|140
|60
|78
|2
|.435
|18
|6
|中日
|142
|59
|81
|2
|.421
|20
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|91
|47
|3
|.659
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|14
|4
|オリックス
|142
|65
|75
|2
|.464
|27
|5
|ロッテ
|139
|61
|75
|3
|.449
|29
|6
|楽天
|140
|56
|83
|1
|.403
|35