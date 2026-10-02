ソフトバンクとロッテ、6回終了時点で同点

1回表にソフトバンクが先制、4回裏にロッテが追いつく展開。両チームともに井上、近藤のホームランで1点ずつを奪い、6回終了時点で1対1の同点となっている。緊迫した投手戦が続いている。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)西川 史礁 2(指)山口 航輝 3(一)寺地 隆成 4(捕)佐藤 都志也 5(右)井上 広大 6(左)角中 勝也 7(二)池田 来翔 8(三)櫻井 ユウヤ 9(遊)小川 龍成 10(投)田中 晴也

ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(指)柳田 悠岐 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(捕)山本 祐大 7(二)牧原 大成 8(遊)庄子 雄大 9(中)周東 佑京 10(投)前田 悠伍

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