ソフトバンクとロッテ、6回終了時点で同点

1回表にソフトバンクが先制、4回裏にロッテが追いつく展開。両チームともに井上、近藤のホームランで1点ずつを奪い、6回終了時点で1対1の同点となっている。緊迫した投手戦が続いている。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)西川　史礁 2(指)山口　航輝 3(一)寺地　隆成 4(捕)佐藤　都志也 5(右)井上　広大 6(左)角中　勝也 7(二)池田　来翔 8(三)櫻井　ユウヤ 9(遊)小川　龍成 10(投)田中　晴也

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(指)柳田　悠岐 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(右)柳町　達 6(捕)山本　祐大 7(二)牧原　大成 8(遊)庄子　雄大 9(中)周東　佑京 10(投)前田　悠伍

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 138 77 59 2 .566 -
2 巨人 142 76 63 3 .547 2
3 DeNA 141 69 69 3 .500 9
4 広島 139 59 76 4 .437 17
5 ヤクルト 140 60 78 2 .435 18
6 中日 142 59 81 2 .421 20

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 91 47 3 .659 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 14
4 オリックス 142 65 75 2 .464 27
5 ロッテ 139 61 75 3 .449 29
6 楽天 140 56 83 1 .403 35