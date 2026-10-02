愛媛内航海運組合連合会と愛媛地方内航船員対策連絡協議会は、10月24日・25日にイオンモール今治新都市(愛媛県今治市)にて、「海のおしごと体験! めざせ!こども船長」を開催する。

同イベントは、暮らしを支える「海の仕事」について、普段なかなか見ることのできない船の仕事や海の仕事について、遊んで体験しながら楽しく学べるというもの。愛媛の海運会社と学校が力を合わせて開催する、海運・造船など海と深く関わりながら発展してきた今治ならではのイベントだ。

ロープを使った「ロープワーク体験」や、船に荷物を積む「積荷体験」、VRで船を動かす「VR船舶体験」、船・海について学べるクイズ、本物の船のぬりえなど、子どもたちが楽しみながら海の仕事に触れられるコンテンツが多数用意される。さらに、船員さんの制服やヘルメット、救命胴衣を着て船員になりきっての記念撮影も。ミッションをクリアすると、「こども船長」に認定される。

参加費は無料、高校生まで参加可能。

開催概要「海のおしごと体験! めざせ!こども船長」