幸洋汽船は、出光興産・昭和日タンの協力のもと、「海の仕事を見てみよう!タンカー見学会」と題し、地域の人々に海運業や内航タンカーの役割を身近に感じてもらうことを目的とした「タンカー見学会」を、2026年9月14日、鹿児島県姶良市の加治木港にて開催した。

暮らしを支えるタンカー船をじっくり見学

タンカー見学会では、同社の内航タンカー「第21幸洋丸」が一般公開され、船内見学を通して、暮らしを支える石油製品輸送や船員の仕事、安全への取り組みなどを紹介。タンカーに興味のある地域住民や、将来の船員を目指す近隣の高校生らが見学会に参加し、普段なかなか見る機会のないタンカー船の内部をじっくりと見学した。

見学会に使用された「第21幸洋丸」は、2021年12月に竣工された、総トン数3909t、4999k積の白油タンカー船。船底はダブルハル構造で、最大15名までが乗船可能な、同社における新人教育の中核を担う船となっている。

今回の見学会は自由見学となっており、参加者は船内に示された順路に沿って自由に見学。船内設備についての紹介文が各所に貼られていたほか、要所では船員の方々が直接参加者に説明を行っていた。

指定された順路に従って見学

各所に用意された船内設備の紹介文

船員の方が各所で直接説明を行う

内航タンカー「第21幸洋丸」を見学

今回の見学ルートでは、船内に入った後、機関制御室を通り、まずは船の心臓部である機関室を見学。

満潮の時間帯のためタラップはかなり急角度

続々と乗船する見学者

機関制御室

下方にメインエンジンが見える

メインエンジンの内部も公開

機関室を見学した後は、船橋(ブリッジ)の見学へと向かうが、その途中で船内の居住空間も公開されていた。

娯楽室

食堂

乗組員の居室

洗濯室の先には浴室がある

船橋(ブリッジ)の見学後は、船の中でもっとも高い位置となる「コンパスデッキ」へと向かい、その後は甲板上の設備を見学する。

甲板上に張り巡らされたパイプ

バルブの開閉を体験

船全体を一周して見学終了

普段なかなか見ることのできないタンカーの船内をじっくりと見学できる「タンカー見学会」。今後の開催も予定されているとのことなので、興味のある方はぜひ参加してみてほしい。