ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
- 開催球場：明治神宮野球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人0勝-ヤクルト5勝（9/27 巨人0-11ヤクルト (ヤクルト)、9/20 巨人2-3ヤクルト (ヤクルト)、8/27 ヤクルト9-2巨人 (ヤクルト)、8/26 ヤクルト5-3巨人 (ヤクルト)、8/25 ヤクルト8-6巨人 (ヤクルト)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|138
|77
|59
|2
|.566
|-
|2
|巨人
|141
|76
|62
|3
|.551
|2
|3
|DeNA
|141
|69
|69
|3
|.500
|9
|4
|広島
|139
|59
|76
|4
|.437
|17
|5
|ヤクルト
|139
|59
|78
|2
|.431
|18
|6
|中日
|142
|59
|81
|2
|.421
|20
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|140
|90
|47
|3
|.657
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|142
|65
|75
|2
|.464
|26
|5
|ロッテ
|138
|61
|74
|3
|.452
|28
|6
|楽天
|140
|56
|83
|1
|.403
|35