ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
  • 開催球場：明治神宮野球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人0勝-ヤクルト5勝（9/27 巨人0-11ヤクルト (ヤクルト)、9/20 巨人2-3ヤクルト (ヤクルト)、8/27 ヤクルト9-2巨人 (ヤクルト)、8/26 ヤクルト5-3巨人 (ヤクルト)、8/25 ヤクルト8-6巨人 (ヤクルト)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 138 77 59 2 .566 -
2 巨人 141 76 62 3 .551 2
3 DeNA 141 69 69 3 .500 9
4 広島 139 59 76 4 .437 17
5 ヤクルト 139 59 78 2 .431 18
6 中日 142 59 81 2 .421 20

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 140 90 47 3 .657 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 142 65 75 2 .464 26
5 ロッテ 138 61 74 3 .452 28
6 楽天 140 56 83 1 .403 35