ローマに所属するオランダ代表FWドニエル・マレンが1日、セリエAの8月・9月度の月間最優秀選手賞（MVP）を受賞した。

現在27歳のマレンは、今年1月にアストン・ヴィラからローマへ買い取り義務オプション付きのレンタル移籍で加入すると、わずか半シーズンの在籍ながら公式戦20試合出場で15ゴール3アシストを記録。セリエAの得点ランキングでは2位に入り、クラブのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に大きく貢献した。

CL出場権獲得に伴い、ローマは今夏に買い取り義務オプションを行使して完全移籍で獲得。今季も開幕節でハットトリックをマークすると、ここまで5試合で6ゴールと圧巻の活躍を披露し、首位に立つチームの原動力となっている。

開幕からの活躍が認められ、マレンはセリエAの『EA SPORTS FC 8月～9月度月間最優秀選手賞』を受賞。ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）、ジョルジ・クヴェルナゼ（フロジノーネ）、ダニエル・マルディーニ（カリアリ）、ラウタロ・マルティネス（インテル）、アドリアン・ラビオ（ミラン）を抑え、月間MVPに輝いた。

また、セリエAの最高経営責任者（CEO）を務めるルイージ・デ・シエルヴォ氏はマレンを「1月にセリエAに加入して以来見せてきた驚異的な数字を改めて証明しました」と得点能力を評価。「5試合で6ゴールは、得点王争いに火をつけることになりました。彼のテクニック、スピード、そしてゴールへの嗅覚は、マレンを世界屈指のストライカーと知らしめており、（ジャン・ピエロ・）ガスペリーニ監督率いるローマの戦術に完璧にフィットするゴールマシーンだ」と称賛の言葉を送っている。