セブン - イレブン・ジャパンは10月1日、2027年の年賀状印刷の申し込み受付を専用WEBサイトで開始する。

2027年セブン - イレブンの年賀状印刷サービス

年賀状印刷の申し込みは10月1日から、全417種のデザインを用意

2027年の年賀状印刷は、10月1日から専用WEBサイトで申し込みを受け付ける。

受付期間は、年賀状、喪中はがき、写真でつくる年賀状(印刷仕上げ)が10月1日〜12月25日まで。写真でつくる年賀状(写真仕上げ)は10月1日〜12月22日までとなる。

商品デザインは全417種。スマートフォンやパソコンからネットで注文でき、最寄りのセブン - イレブン店舗で受け取れる。

11月30日まで10%引き、複数割引は5%引き

10月1日から12月25日まで、メーカー希望印刷料金から割引となるキャンペーンを実施する。

早期割引は10月1日〜11月30日までで、印刷料金が10%引きとなる。また、複数割引も10月1日〜12月25日まで実施し、印刷料金が5%引きとなる。

なお、私製はがきを除き、はがき代は別途必要となる。

セブン - イレブン限定やキャラクター、写真年賀状などをラインアップ

商品ラインアップの一例として、セブン - イレブン限定絵柄の「厳選ベーシック」や「厳選フルカラー」などを用意している。

「セブン - イレブン限定絵柄 厳選ベーシック」は全10種。シンプルで、相手を選ばず贈りやすい定番デザインをそろえている。お手頃価格でシンプルなデザインを取りそろえたという。

セブン - イレブン限定絵柄 厳選ベーシック

「セブン - イレブン限定絵柄 厳選フルカラー」は全20種。彩り豊かで華やかなデザインの年賀状で、高品質でありながらお手頃な価格としている。

セブン - イレブン限定絵柄 厳選フルカラー

「キャラクターシリーズ ほんわか日和」は全16種。やわらかなイラストとあたたかなメッセージが特徴のデザインで、大切な人への新年の挨拶に向くという。

キャラクターシリーズ ほんわか日和

「写真年賀状」は全100種。お気に入りの写真を使ってオリジナルの年賀状を作成でき、豊富なデザインテンプレートから選べる。

写真年賀状

このほかにも、「ハイグレード・フルカラー」「ほんわか日和」「ディズニー」「ジブリがいっぱい」「ベーシック墨絵」「墨文字」「年賀状つなぎ」「業種別年賀状」「写真でつくる年賀状(ディズニー)」「写真でつくる年賀状(写真仕上げ・印刷仕上げ)」など、多種多様なデザインを用意する。