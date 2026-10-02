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【ソ 4-3 ロ】
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試合終了
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OUT
2番 山口 航輝 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 小川 龍成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 上田 希由翔 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：櫻井 ユウヤ に代わって 8番 上田 希由翔
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OUT
7番 髙部 瑛斗 ライトフライ 1アウト
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OUT
代打：宮崎 竜成 に代わって 7番 髙部 瑛斗
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OUT
守備交代：サード 栗原 陵矢 に代わって 4番 川瀬 晃
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 豪太 に代わって 10番 杉山 一樹
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OUT
守備交代：レフト 代走 緒方 理貢 に代わって 3番 緒方 理貢
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OUT
8番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 牧原 大成 センターフライ 2アウト
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OUT
ソ4-3ロ
6番 山本 祐大 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 4-3 ロ
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OUT
5番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 近藤 健介 に代わって 3番 緒方 理貢
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 中森 俊介 に代わって 10番 横山 陸人
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OUT
守備交代：ライト 代打 藤原 恭大 に代わって 6番 藤原 恭大
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OUT
6番 藤原 恭大 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：角中 勝也 に代わって 6番 藤原 恭大
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OUT
投手交代：ピッチャー 前田 悠伍 に代わって 10番 鈴木 豪太
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OUT
5番 井上 広大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
ソ1-3ロ
4番 佐藤 都志也 ライトホームラン ロッテ得点！ ソ 1-3 ロ
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OUT
3番 寺地 隆成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 山口 航輝 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 西川 史礁 セカンドフライ 1アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 キャッチャーフライ 2アウト
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OUT
9番 谷川原 健太 見逃し三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 井上 広大 に代わって 6番 角中 勝也
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OUT
守備交代：レフト 角中 勝也 に代わって 5番 井上 広大
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 中森 俊介
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OUT
守備交代：セカンド 代打 山本 大斗 に代わって 7番 宮崎 竜成
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OUT
9番 小川 龍成 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 櫻井 ユウヤ センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 山本 大斗 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：池田 来翔 に代わって 7番 山本 大斗
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OUT
6番 角中 勝也 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 庄子 雄大 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 牧原 大成 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 山本 祐大 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 晴也 に代わって 10番 鈴木 昭汰
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OUT
5番 井上 広大 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 山口 航輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：センター 周東 佑京 に代わって 9番 谷川原 健太
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OUT
5番 柳町 達 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 史礁 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
8番 櫻井 ユウヤ 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 周東 佑京 ショートフライ 1アウト
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OUT
1塁ランナー庄子 雄大 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
8番 庄子 雄大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 池田 来翔 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 角中 勝也 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
ソ1-1ロ
5番 井上 広大 レフトホームラン ロッテ得点！ ソ 1-1 ロ
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OUT
4番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1塁ランナー牧原 大成 盗塁失敗 3アウト
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OUT
7番 牧原 大成 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
6番 山本 祐大 ファーストライナー 2アウト
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OUT
5番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 寺地 隆成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 山口 航輝 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 史礁 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 櫻井 ユウヤ 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
1番 正木 智也 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
9番 周東 佑京 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 庄子 雄大 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 池田 来翔 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 角中 勝也 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 井上 広大 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 山本 祐大 ピッチャーライナー 2アウト
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OUT
5番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 山口 航輝 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 レフトフライ 3アウト
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OUT
ソ1-0ロ
3番 近藤 健介 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 1-0 ロ
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OUT
2番 柳田 悠岐 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 ショートゴロ 1アウト
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