巨人ヤクルト、3回終え同点

巨人は2回表にリチャードの本塁打で先制したが、ヤクルトも3回裏に増田の打点で追いついた。両チーム1点ずつを奪い合い、序盤を終えて1対1の同点となっている。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(中)岩田 3(右)増田 4(一)山田 5(左)西村 6(二)田中 7(三)松下 8(捕)鈴木叶 9(投)山野

巨人: 1(右)平山 2(中)松本 3(遊)泉口 4(捕)大城 5(三)リチャード 6(二)吉川 7(一)増田陸 8(左)笹原 9(投)山﨑

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 138 77 59 2 .566 -
2 巨人 142 76 63 3 .547 2
3 DeNA 141 69 69 3 .500 9
4 広島 139 59 76 4 .437 17
5 ヤクルト 140 60 78 2 .435 18
6 中日 142 59 81 2 .421 20

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 91 47 3 .659 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 14
4 オリックス 142 65 75 2 .464 27
5 ロッテ 139 61 75 3 .449 29
6 楽天 140 56 83 1 .403 35