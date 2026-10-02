ソフトバンク、近藤の一発で1点リード

ソフトバンクは1回表、近藤のソロホームランで先制。その後は両チームとも追加点を奪えず、3回を終えて1-0でソフトバンクがリードしたまま中盤へ。ロッテは序盤の反撃を狙う。

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