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【巨 1-5 ヤ】
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試合終了
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OUT
5番 リチャード ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 大城 卓三 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 増田 珠 に代わって 3番 丸山 和郁
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OUT
守備交代：ファースト 代走 赤羽 由紘 に代わって 4番 赤羽 由紘
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 澤井 廉 に代わって 6番 Ｎ・ウォルターズ
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OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 内山 壮真 ショートフライ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 平内 龍太 に代わって 8番 則本 昂大
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OUT
巨1-5ヤ
8番 鈴木 叶 レフトヒット ヤクルト得点！ 巨 1-5 ヤ ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 松下 歩叶 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 澤井 廉 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代打：星 知弥 に代わって 6番 澤井 廉
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OUT
巨1-4ヤ
5番 西村 瑠伊斗 センターヒット ヤクルト得点！ 巨 1-4 ヤ ランナー：1塁
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OUT
代走：2塁ランナー 山田 哲人 に代わって 4番 赤羽 由紘
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OUT
投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 8番 平内 龍太
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OUT
巨1-3ヤ
4番 山田 哲人 センターツーベースヒット ヤクルト得点！ 巨 1-3 ヤ ランナー：2塁
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OUT
3番 増田 珠 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 キャッチャー送りバントフィルダースチョイス ランナー：1、2塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：センター 松本 剛 に代わって 9番 佐々木 俊輔
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OUT
守備交代：レフト 代打 丸 佳浩 に代わって 2番 松本 剛
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐々木 俊輔 に代わって 8番 森田 駿哉
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OUT
2番 松本 剛 ショートフライ 3アウト
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OUT
1番 平山 功太 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
代打：中川 皓太 に代わって 9番 佐々木 俊輔
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OUT
8番 丸 佳浩 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
代打：笹原 操希 に代わって 8番 丸 佳浩
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OUT
7番 増田 陸 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 吉川 尚輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：セカンド 代走 並木 秀尊 に代わって 9番 内山 壮真
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 内山 壮真 に代わって 6番 星 知弥
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OUT
9番 内山 壮真 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：山野 太一 に代わって 9番 内山 壮真
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OUT
8番 鈴木 叶 サードゴロ 2アウト
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OUT
7番 松下 歩叶 空振り三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー並木 秀尊 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 田中 陽翔 に代わって 6番 並木 秀尊
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OUT
6番 田中 陽翔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
5番 リチャード ショートライナー 3アウト
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OUT
4番 大城 卓三 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 松本 剛 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 西村 瑠伊斗 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 山田 哲人 サードゴロ 2アウト
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OUT
3番 増田 珠 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 堀田 賢慎
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OUT
1番 平山 功太 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 石塚 裕惺 ライトフライ 2アウト
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OUT
代打：船迫 大雅 に代わって 9番 石塚 裕惺
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OUT
8番 笹原 操希 見逃し三振 1アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
9番 山野 太一 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 伊織 に代わって 9番 船迫 大雅
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OUT
7番 増田 陸 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 吉川 尚輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 リチャード 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 鈴木 叶 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
7番 松下 歩叶 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 田中 陽翔 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 西村 瑠伊斗 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 大城 卓三 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 山田 哲人 空振り三振 3アウト
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OUT
巨1-1ヤ
3番 増田 珠 センターヒット ヤクルト得点！ 巨 1-1 ヤ ランナー：1、2塁
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OUT
2番 岩田 幸宏 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 山野 太一 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 鈴木 叶 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 平山 功太 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 山﨑 伊織 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 笹原 操希 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 松下 歩叶 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 田中 陽翔 ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 西村 瑠伊斗 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山田 哲人 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 増田 陸 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 吉川 尚輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
巨1-0ヤ
5番 リチャード レフトホームラン 巨人得点！ 巨 1-0 ヤ
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OUT
4番 大城 卓三 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
3番 増田 珠 セカンドフライ 3アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1塁ランナー泉口 友汰 盗塁失敗 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
ショート 長岡 秀樹が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
2番 松本 剛 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
1番 平山 功太 空振り三振 1アウト
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