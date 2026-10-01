「ほぼ全員がFAに」今永昇太、移籍先予想1位はパドレス！　相性良い球場「…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する33歳の今永昇太投手について、今オフにフリーエージェント（FA）となる同投手の移籍先候補として、サンディエゴ・パドレスが最も相応しいと、米メディア『ブリーチャー・リポート』が報じている。

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同メディアのティム・ケリー記者は、今永の移籍先予想をランキング形式で発表。



5位には現所属のカブスを挙げ「ローテーションの不透明さを考えれば、少なくとも今永の市場動向は注視するはずだ」としつつ、3年総額5775万ドル（約90億7000万円）の球団オプションを見送った経緯にも触れている。



4位はワシントン・ナショナルズ。



ベテラン投手を必要とするチーム事情から、「35歳のケビン・ゴーズマン投手とは異なり、今永は複数年契約を得られる可能性がある」と伝えた。











3位には同じシカゴに本拠地を置くシカゴ・ホワイトソックスを挙げ、同メディアは「ミゲル・バルガス、チェイス・メイドロス、村上宗隆、トリスタン・ピーターズを擁する打線には、有望な若手の中核が揃っている」とした上で、「今永の加入は、ホワイトソックスの2027年の2年連続ポストシーズン進出を後押しするかもしれない」と評している。



2位はサンフランシスコ・ジャイアンツで、ロビー・レイ投手をパドレスへ放出したことで失った左腕の穴を、今永が埋める存在になり得るという。



そして1位に挙げられたのがパドレスだ。



同メディアは「今季終了後、基本的にパドレスの先発ローテーションはほぼ全員がFAとなる」と分析。



今永についても「ペトコ・パークでは通算5イニングを無失点に抑えている」と、相性の良さに言及している。



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