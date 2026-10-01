キリンカップサッカー2026 日本代表対エクアドル代表は、90分を終えてスコアレスドロー。PK戦までもつれ込んだ一戦、最後は前田大然のキックが勝負を決めた。

前田は79分から出場し、持ち前の快足を生かして攻守に奮闘した。PK戦では上田綺世、鎌田大地、伊藤洋輝、相馬勇紀と4人目まで全員が成功。エクアドルの3人目を鈴木彩艶がストップし、“決めれば勝ち”という重要な局面が訪れた。「セルティックでも5番目で決めて勝ったこともあり、練習でも決めていたので（キッカーに）入っていました」。

PKキッカーの順は中村俊輔コーチが思案し、森保一監督が最終的に決定。5人目のキッカーはコーチングスタッフからの信頼の現れだろう。「その前に彩艶がしっかり止めてくれていたので、こんな言い方をしたらあれですけど、僕が外してもまだある。決めれば勝ちでもすごくリラックスしてやれた」と振り返る。「駆け引きとかもできないので、とにかく思い切り蹴った」というPKが勝利を決める一撃となった。

エクアドル戦の舞台である横浜国際総合競技場（日産スタジアム）は、かつて横浜F・マリノスでプレーした前田にとって特別なスタジアムの一つ。セルティックの一員として来日した2024年7月のプレシーズンマッチ以来の凱旋となった。「PKの時も歓声がすごかった。PKでしたけど、しっかりとゴールネットを揺らすことができて良かった」と喜びを口にした。

【動画】鈴木彩艶がPKストップ！



