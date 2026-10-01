日本代表FW上田綺世（リール）が、1日に行われた『キリンカップサッカー2026』のエクアドル代表戦を振り返った。

9月にウルグアイ代表とベネズエラ代表を下し、2連勝で迎えた日本代表。1日に行われたエクアドル代表戦では90分間を通して得点が生まれず、勝負の行方はPK戦へ。PK戦ではGK鈴木彩艶がエクアドルの3人目をストップすると、日本は5人全員が成功。5－4でPK戦を制し、5日に行われるニュージーランド代表との決勝戦へと駒を進めた。

FW谷村海那に代わり、後半頭からピッチへ送り出された上田は「後半はお互いに間延びしている状態になりましたけど、（相手が）マンツーマンでタフに戦ってきたので、僕らもなかなかチャンスメイクができなかった」と後半の45分間を総括。パリ・サンジェルマン（PSG）で欧州制覇に貢献したDFウィリアン・パチョやDFジャクソン・ポロソや屈強なフィジカルを誇るエクアドル守備陣とのマッチアップを振り返った。

強固な守備を崩すための狙いについて、上田は「駆け引きは意識していた」個人での打開を考えつつも、「シャドーの選手が生きるポジショニングやどういうふうにマンツーマンの相手を動かしてスペースを作るかっていうのは考えてました」と語り、周囲との連動を意識していたと明かしている。

また、日本の攻撃のオプションとなっているGK鈴木のビルドアップを「武器になりますね」と評価。高精度なロングフィードについて「彩艶のキックが飛ぶという情報だけでも、相手はDFラインを下げなきゃいけないですし、僕らはそれを常に狙いつつ、その裏のこともできるので、ビルドアップは格段にしやすくなる」と説明しつつ、「彩艶と僕の関係もそうだし、中盤のところ。何回か縦パスを入れるシーンも前回の試合でもあったので、それは僕らの1つ武器になっている」と“攻撃面”でも存在感を発揮する守護神の価値を強調した。