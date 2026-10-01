日本代表のGK鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）が、殊勲のPKストップを振り返った。

1日、『キリンカップサッカー2026』が行われ、日本代表はエクアドル代表と対戦。試合は互いにゴールを奪えずに90分間を0ー0で終えた中、決着はPK線に委ねられることに。互いに成功を重ねるも、日本の守護神であるGK鈴木彩艶が3人目をストップ。日本は5人全員が成功し、PK戦5ー4で勝利し、決勝へと駒を進めた。

鈴木は試合後のフラッシュインタビューでPKストップのシーンを振り返り、「このスタジアムを味方につけてといいますか、皆さんが後押ししてくれたので、1本止められて、あとはチームメイトがしっかり決めてくれたので、勝ち切れてよかったです」と、勝利を振り返った。

この試合でもチケットは完売。大きな声援が送られたが、「強い後押しになって、1本止めることができました」と、声援のおかげでPKストップができたと振り返った。

5日には決勝でニュージーランド代表と対戦する。鈴木は「僕たちはこの大会で優勝を考えています。今日は厳しい戦いでしたけど、次に向かえるので、国立でしっかりと勝って、タイトルを取りたいと思います」と、しっかりと勝利をおさめて優勝したいと意気込んだ。

【動画】守護神・鈴木彩艶が勝利を呼び込むPKストップ！