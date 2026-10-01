FEF（エクアドルサッカー連盟）は10月1日、同日に開催されるキリンカップサッカー2026の日本代表戦に臨むエクアドル代表のメンバーを発表した。
エクアドル代表は、今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で2大会連続5度目の出場を果たした。同大会ではグループEに組み込まれ、開幕2試合を未勝利で終えたことで後がなくなったものの、最終節ではドイツ代表に2－1で劇的逆転勝利。3位に入って決勝トーナメントへ進んだが、ラウンド32でメキシコ代表に0－2で敗れ、5度目の挑戦はベスト32で終わっていた。
同大会をもって、セバスティアン・ベカセッセ前監督の退任が決定。9月13日には、これまでにリーベル・プレートやアル・イテハド等を率いてきたマルセロ・ガジャルド監督の就任を発表しており、同監督の初陣として、今回のインターナショナルマッチウィークではアジア遠征に臨んでいる。
9月24日には韓国代表と対戦したが、スコアレスで折り返した後半に3ゴールを許し、0－3と完敗。ガジャルド監督の初陣を白星で飾ることはできなかった。
今回の日本代表戦は、新体制での初白星を目指すゲーム。そんな一戦では、チャンピオンズリーグ（CL）2連覇に大きく貢献したDFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）、今季のセリエAで5試合に出場しているDFペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）らがスターティングメンバーに入った。
並びは「4－2－3－1」の予想。韓国代表からスタメン2名を入れ替えた。本職がセントラルMFのアラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）が右サイドバックに入ると予想される。
試合は神奈川県の『横浜国際総合競技場』にて、19時10分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国ネット生中継されるほか、TVerにてライブ配信も予定されている。
エクアドル代表のスターティングメンバーは下記の通り。◆◼︎スターティングメンバー
▼GK
1 エルナン・ガリンデス（ウラカン／アルゼンチン）
▼DF
7 ペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）
6 ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）
25 ジャクソン・ポロソ（ティフアナ／メキシコ）
21 アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
▼MF
15 ペドロ・ビテ（UNAMプーマス／メキシコ）
5 ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）
20 ニルソン・アングロ（サンダーランド／イングランド）
23 ジョン・メルカド（スパルタ・プラハ／チェコ）
11 ケニー・アロヨ（クルゼイロ／ブラジル）
▼FW
10 ジョン・イェボーア（ヴェネツィア／イタリア）
▽GK
12 モイセス・ラミレス（AEキフィシア／ギリシャ）
22 ゴンサロ・バジェ（LDUキト）
▽DF
2 フェリックス・トーレス（インテルナシオナル／ブラジル）
3 フリシオ・カイセド（インテル・マイアミ／アメリカ）
17 アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
19 ホセ・アンドレス・ウルタド（レッドブル・ブラガンチーノ／ブラジル）
24 レオナルド・レアルペ（ファマリカン／ポルトガル）
▽MF
8 アンソニー・バレンシア（フラメンゴ／ブラジル）
14 アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
16 ジェレミー・サルミエント（ミドルスブラ／イングランド）
18 デニル・カスティージョ（ミッティラン／デンマーク）
▽FW
13 フアン・リケルメ・アングロ（サンダーランド／イングランド）