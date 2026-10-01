FEF（エクアドルサッカー連盟）は10月1日、同日に開催されるキリンカップサッカー2026の日本代表戦に臨むエクアドル代表のメンバーを発表した。

エクアドル代表は、今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で2大会連続5度目の出場を果たした。同大会ではグループEに組み込まれ、開幕2試合を未勝利で終えたことで後がなくなったものの、最終節ではドイツ代表に2－1で劇的逆転勝利。3位に入って決勝トーナメントへ進んだが、ラウンド32でメキシコ代表に0－2で敗れ、5度目の挑戦はベスト32で終わっていた。

同大会をもって、セバスティアン・ベカセッセ前監督の退任が決定。9月13日には、これまでにリーベル・プレートやアル・イテハド等を率いてきたマルセロ・ガジャルド監督の就任を発表しており、同監督の初陣として、今回のインターナショナルマッチウィークではアジア遠征に臨んでいる。

9月24日には韓国代表と対戦したが、スコアレスで折り返した後半に3ゴールを許し、0－3と完敗。ガジャルド監督の初陣を白星で飾ることはできなかった。

今回の日本代表戦は、新体制での初白星を目指すゲーム。そんな一戦では、チャンピオンズリーグ（CL）2連覇に大きく貢献したDFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）、今季のセリエAで5試合に出場しているDFペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）らがスターティングメンバーに入った。

並びは「4－2－3－1」の予想。韓国代表からスタメン2名を入れ替えた。本職がセントラルMFのアラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）が右サイドバックに入ると予想される。

試合は神奈川県の『横浜国際総合競技場』にて、19時10分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国ネット生中継されるほか、TVerにてライブ配信も予定されている。

エクアドル代表のスターティングメンバーは下記の通り。

◆◼︎スターティングメンバー

▼GK

1 エルナン・ガリンデス（ウラカン／アルゼンチン）

▼DF

7 ペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）

6 ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）

25 ジャクソン・ポロソ（ティフアナ／メキシコ）

21 アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

▼MF

15 ペドロ・ビテ（UNAMプーマス／メキシコ）

5 ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）

20 ニルソン・アングロ（サンダーランド／イングランド）

23 ジョン・メルカド（スパルタ・プラハ／チェコ）

11 ケニー・アロヨ（クルゼイロ／ブラジル）

▼FW

10 ジョン・イェボーア（ヴェネツィア／イタリア）

◆◻︎控えメンバー

▽GK

12 モイセス・ラミレス（AEキフィシア／ギリシャ）

22 ゴンサロ・バジェ（LDUキト）

▽DF

2 フェリックス・トーレス（インテルナシオナル／ブラジル）

3 フリシオ・カイセド（インテル・マイアミ／アメリカ）

17 アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

19 ホセ・アンドレス・ウルタド（レッドブル・ブラガンチーノ／ブラジル）

24 レオナルド・レアルペ（ファマリカン／ポルトガル）

▽MF

8 アンソニー・バレンシア（フラメンゴ／ブラジル）

14 アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

16 ジェレミー・サルミエント（ミドルスブラ／イングランド）

18 デニル・カスティージョ（ミッティラン／デンマーク）

▽FW

13 フアン・リケルメ・アングロ（サンダーランド／イングランド）

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