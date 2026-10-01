









広島東洋カープは1日、田村俊介外野手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。





田村は愛工大名電高から2021年ドラフト4位で広島に入団。高校時代は投手としてもプレーしたが、プロ入り後は外野手に専念し、長打力を秘めた左の好打者として期待を集めた。



2023年に一軍デビューを果たし、10試合で打率.364を記録。翌2024年は自己最多となる37試合に出場した。



昨季は25試合の出場で打率.254、1本塁打、4打点を記録し、4月にはプロ初本塁打となるサヨナラ弾を放った。



さらなる飛躍が期待されたプロ5年目の今季だったが、一軍では4試合の出場にとどまり、12打数1安打、打率.083、1打点。



一方、ファームでは93試合に出場し、282打数85安打、打率.301、6本塁打、43打点、出塁率.374と好成績を残した。



一軍通算では76試合に出場し、打率.227、1本塁打、10打点。今季もファームでは打率3割をマークした23歳の外野手だったが、プロ5年目で広島を退団することになった。





































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