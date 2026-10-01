キリンカップサッカー2026が行われ、パナマ代表とニュージーランド代表が対戦した。

2022年以来の開催となったキリンカップサッカー。今大会には日本代表、エクアドル代表、パナマ代表、ニュージーランド代表の4カ国が出場し、ノックアウト方式で行われる。優勝チームにはキリンカップ、賞金3000万円、副賞、準優勝チームには1500万円、第3位には500万円が贈られる。試合時間は前後半各45分の計90分で、後半終了時に同点の場合は直ちにPK方式で勝敗を決する。

13分、抜け出したベン･ウェーンの折り返しをマルコ･スタメニッチが押し込み、ニュージーランドが先制する。対するパナマは前半アディショナルタイム、ホセ･ルイス･ロドリゲスが左サイドを突破。クロスをジオバニー･ヘルベルトがダイレクトで合わせ、同点に追いついた。前半は1-1で折り返す。

後半はスコアが動かず、PK戦に突入する。ニュージーランドのGKアレックス･ポールセンが3人目のミハイル･ヒメネスのPKをストップ。キッカー5人全員が成功したニュージーランドが勝利を収めた。

この後19時10分〜キリンカップサッカー2026 日本代表対エクアドル代表が行われ、ニュージーランドはその勝者、パナマはその敗者とそれぞれ対戦する。10月5日（月）国立競技場にて、第1試合（エクアドル戦）は15時30分〜、第2試合（日本戦）は19時30分キックオフを予定している。

【スコア】

パナマ代表 1－1（PK 3－5）ニュージーランド代表

【得点者】

0－1 13分 マルコ･スタメニッチ（ニュージーランド代表）

1－1 45＋2分 ジオバニー･ヘルベルト（パナマ代表）

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