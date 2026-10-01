日本代表スターティングメンバー

　キリンカップサッカー2026のエクアドル代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　8大会連続8度目の出場となったFIFAワールドカップ2026は、ベスト32敗退に終わった日本代表。大会終了後、森保一監督と異例の半年契約を締結したことが発表され、集大成となるAFCアジアカップ2027へ向けた道のりがスタートした。

　3期目の初陣は、9月24日に行われたキリンチャレンジカップ2026のウルグアイ代表戦。A代表デビュー戦の松木玖生（サウサンプトン／イングランド）がいきなりゴールを決め、1－1で迎えた後半アディショナルタイムには塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）がこちらも代表初ゴールをマーク。さらに上田綺世（リール／フランス）がダメ押しの1点を追加し、南米の強豪を3－1で下した。

　続く同28日には、“森保ジャパン”が過去2度対戦しているものの、未勝利が続いていたベネズエラ代表と激突。試合は後半立ち上がりに先手を取られる展開となったものの、直後に伊東純也（ゲンク／ベルギー）のクロスを上田が押し込み同点ゴール。後半アディショナルタイムには、上田がPKでこの日2点目を奪い、劇的な形で2－1と逆転勝利を飾っていた。

　9月に開催された2試合を連勝で終えたなか、10月からはトーナメント形式のキリンカップサッカー2026がスタート。その初陣で相まみえるのは南米の強豪エクアドル代表だ。

　エクアドル代表は今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026でグループEに組み込まれており、2試合未勝利が続いた中で迎えた最終節、ドイツ代表に2－1で勝利。3位に入って決勝トーナメントへ進んだが、ラウンド32でメキシコ代表に0－2で敗れていた。

　そんなエクアドル代表とのゲームに向けて、日本代表を率いる森保一監督は、FIFAワールドカップ2026を主力として戦った面々の多くをスターティングメンバーにチョイス。ベネズエラ代表戦からは瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）を除く大幅10名を入れ替え、鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）、佐野海舟（マインツ／ドイツ）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）らが先発に入った

　また、最前線にはFW谷村海那（横浜F・マリノス）を起用。同選手は所属する横浜FMのホームスタジアム『横浜国際総合競技場』にて、記念すべき日本代表初スタメンに名を連ねた。

　試合は神奈川県の『横浜国際総合競技場』にて、19時10分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国ネット生中継されるほか、TVerにてライブ配信も予定されている。

　日本代表のスターティングメンバーは下記の通り。

◆◼︎スターティングメンバー

▼GK
1　鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
4　板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
3　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
▼MF
17　田中碧（リーズ／イングランド）
24　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
13　中村敬斗（リヨン／フランス）
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）＜cap.＞
8　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
20　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
▼FW
31　谷村海那（横浜F・マリノス）

◆◻︎控えメンバー

▽GK
23　早川友基（鹿島アントラーズ）
12　小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）
▽DF
22　荒木隼人（サンフレッチェ広島）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF／FW
14　伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
7　相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
11　前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
18　上田綺世（リール／フランス）
32　望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
19　松木玖生（サウサンプトン／イングランド）
28　佐野航大（PSV／オランダ）
26　塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
29　齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）
9　後藤啓介（フライブルク／ドイツ）

◆◻︎メンバー外

▽DF
2　中野就斗（サンフレッチェ広島）
▽MF
6　田中聡（シャルケ／ドイツ）

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