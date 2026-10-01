キリンカップサッカー2026のエクアドル代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

8大会連続8度目の出場となったFIFAワールドカップ2026は、ベスト32敗退に終わった日本代表。大会終了後、森保一監督と異例の半年契約を締結したことが発表され、集大成となるAFCアジアカップ2027へ向けた道のりがスタートした。

3期目の初陣は、9月24日に行われたキリンチャレンジカップ2026のウルグアイ代表戦。A代表デビュー戦の松木玖生（サウサンプトン／イングランド）がいきなりゴールを決め、1－1で迎えた後半アディショナルタイムには塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）がこちらも代表初ゴールをマーク。さらに上田綺世（リール／フランス）がダメ押しの1点を追加し、南米の強豪を3－1で下した。

続く同28日には、“森保ジャパン”が過去2度対戦しているものの、未勝利が続いていたベネズエラ代表と激突。試合は後半立ち上がりに先手を取られる展開となったものの、直後に伊東純也（ゲンク／ベルギー）のクロスを上田が押し込み同点ゴール。後半アディショナルタイムには、上田がPKでこの日2点目を奪い、劇的な形で2－1と逆転勝利を飾っていた。

9月に開催された2試合を連勝で終えたなか、10月からはトーナメント形式のキリンカップサッカー2026がスタート。その初陣で相まみえるのは南米の強豪エクアドル代表だ。

エクアドル代表は今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026でグループEに組み込まれており、2試合未勝利が続いた中で迎えた最終節、ドイツ代表に2－1で勝利。3位に入って決勝トーナメントへ進んだが、ラウンド32でメキシコ代表に0－2で敗れていた。

そんなエクアドル代表とのゲームに向けて、日本代表を率いる森保一監督は、FIFAワールドカップ2026を主力として戦った面々の多くをスターティングメンバーにチョイス。ベネズエラ代表戦からは瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）を除く大幅10名を入れ替え、鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）、佐野海舟（マインツ／ドイツ）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）らが先発に入った

また、最前線にはFW谷村海那（横浜F・マリノス）を起用。同選手は所属する横浜FMのホームスタジアム『横浜国際総合競技場』にて、記念すべき日本代表初スタメンに名を連ねた。

試合は神奈川県の『横浜国際総合競技場』にて、19時10分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国ネット生中継されるほか、TVerにてライブ配信も予定されている。

日本代表のスターティングメンバーは下記の通り。

◆◼︎スターティングメンバー

▼GK

1 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼DF

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

3 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

▼MF

17 田中碧（リーズ／イングランド）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

13 中村敬斗（リヨン／フランス）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）＜cap.＞

8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

▼FW

31 谷村海那（横浜F・マリノス）

◆◻︎控えメンバー

▽GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

▽DF

22 荒木隼人（サンフレッチェ広島）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF／FW

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

11 前田大然（イプスウィッチ／イングランド）

18 上田綺世（リール／フランス）

32 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

19 松木玖生（サウサンプトン／イングランド）

28 佐野航大（PSV／オランダ）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

29 齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）

9 後藤啓介（フライブルク／ドイツ）

◆◻︎メンバー外

▽DF

2 中野就斗（サンフレッチェ広島）

▽MF

6 田中聡（シャルケ／ドイツ）

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