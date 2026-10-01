JTは、デザインを刷新した「Ploom CUBE」の「ペブルホワイト」および「コバルトブラック」の発売と「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」の全国発売を記念し、2026年10月1日(木)から10月12日(月・祝)の期間、東京・渋谷の「or MIYASHITA PARK」にて、体験型ポップアップストア「THE SMOKING LOUNGE SHIBUYA by Ploom CUBE」を開催する。

(写真左より)アーティスト／イラストレーターのface oka氏、鈴木ユリアさん、相席スタート・山添寛さん、JT RRP商品企画部 ブランドマネージャーの坂本幸大氏

本イベントでは、「Ploom CUBE」が掲げる「Play! Enjoy! CUBE!」を体現した“大人が遊べる喫煙所”を展開。巨大ブロックタワーやクレーンゲームなど、Ploomを愉しみながら遊べる多彩なコンテンツが用意されている。

開催に先立って行われたプレスツアーでは、JTのRRP商品企画部 ブランドマネージャー・坂本幸大氏が登壇。デザインを刷新した加熱式たばこ用デバイス「Ploom CUBE」や、新銘柄投票キャンペーンで第1位となったPloom専用たばこスティック「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」、今回のポップアップストアの概要を紹介した。

日本たばこ産業 RRP商品企画部 ブランドマネージャーの坂本幸大氏

まず、デザインを刷新した「Ploom CUBE」のコミュニケーションコンセプトは「Play! Enjoy! CUBE!」。ブランドステートメントに「さあ、一緒に遊ぼう。」とある通り、PLAYFULな遊び心を大切にしたブランドとなっている。一方、Ploom専用たばこスティック「EVO」からは、新銘柄投票キャンペーンで1位を獲得した「カカオ・ミント・クリスタル」が登場。バランスのよいメンソールと、甘くてほろ苦いカカオの味わいが特徴。カプセルを潰すことで、ほのかなベリーの風味が加わるという。新デザインとなった「Ploom CUBE」は2026年10月13日より、「エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用」は10月6日より全国発売となる。

そして、「Ploom CUBE」および「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」の全国発売を記念して、10月1日から12日までの期間限定で開催される体験型ポップアップ「THE SMOKING LOUNGE SHIBUYA by Ploom CUBE」は、全館で加熱式たばこを楽しむことができる喫煙所。「たばこを吸いながら遊べる喫煙所」をコンセプトに、「Ploom CUBE」のPlayfulさを体感できるコンテンツが数多く用意されている。

会場は、国内外で活躍するアーティスト／イラストレーターのface oka氏とコラボレーション。キービジュアルやグッズ、会場全体のアートワークを担当しており、face oka氏の遊び心あふれるイラストが会場全体に広がり、「Ploom CUBE」のPlayfulな世界観を演出している。

1階の様子

また、会場は3つのフロアで構成される。1階はカプセルマシンやフォトブースを備えた「思い出とグッズを持ち帰る」フロア、2階はクレーンゲームやビリビリ棒、落ちてくるスティックをキャッチするコンテンツなどで「テクニックを駆使する」フロア、3階はボールプールや輪投げ、ブロックタワーなどで「複数人でも1人でも楽しめる」フロアとなっている。

なお、会場ではスタンプカードを配布。所定のミッションをクリアすることでスタンプを集め、スタンプが埋まったら限定グッズが入ったカプセルマシンに挑戦することができる。このカプセルマシンの景品をはじめ、face oka氏との会場限定コラボレーショングッズが多数用意されている点も注目したい。







様々な遊べるコンテンツを用意

また、3階では、人気ベーカリーショップである「パンとエスプレッソとまちあわせ」とコラボした「VIP CACAO CAFÉ」をオープン。「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」から着想を得た会場限定のオリジナルドリンクとフードが提供される。1階・2階でも「Ploom CUBE」をテーマにしたオリジナルドリンクが販売される。

3階の様子

なお、本ポップアップストアへの入場は20歳以上に限られる。また、日替わりで豪華ゲストを迎える音楽イベント「Ploom CUBE Playful Night」も期間中の6日間、全日程19時から開催される。DJ CHARI & DJ TATSUKIや、「ヤバイTシャツ屋さん」のもりもりもとらが出演し、音楽を通じて「Ploom CUBE」のPlayfulな世界観を体現し、会場全体を盛り上げていくという。

続いて、「THE SMOKING LOUNGE SHIBUYA by Ploom CUBE」の会場アートワークを手掛けたアーティスト／イラストレーターのface oka氏が登壇。「Ploom CUBE」のPlayfulな世界観から受けた着想や、今回のアートに込めた思いなどが語られた。

アーティスト／イラストレーターのface oka氏

渋谷は、学生時代から毎週のように通い、現在も職場や自宅が近辺にあることから「本当にホームタウンとも言える場所」というface oka氏。「馴染みのある街にこうやって作品が並ぶのは本当に嬉しい」と喜びの声を上げる。そして、「加熱式たばこを楽しめるカフェというだけでなく、その中でゲームができるような場所は渋谷にもなかなかない」ことから、「子どもに戻って、じゃないですけど、大人の空間だからこそ遊んで楽しんでもらえたら嬉しい」と締めくくった。

さらにゲストとして、Ploomユーザーであり、リアリティーショーで共演した相席スタートの山添寛さんと鈴木ユリアさんが登場。「Ploom CUBE」を片手に「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」を楽しみながら、たばこや恋愛、遊び心などをテーマにトークの花を咲かせた。

そして「Ploom CUBE」の魅力について聞かれ、「魅力はもう全部じゃないですか」と即答する鈴木ユリアさんは、「仕事前など、一息つきたいときに一服させてもらうが、そういう瞬間を大切にできる時間にさせてくれるのが魅力」と続ける。一方、山添寛さんの回答は「さりげないカッコよさがあるところ」。「マットな質感、吸いごたえのある旨さ、それらがぎゅっと詰まったカッコよさが『Ploom CUBE』の魅力」だとアピールした。