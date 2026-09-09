BATジャパンは9月7日、オーラルたばこ「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」の販売チャネルを拡大し、全国のファミリーマートで販売を開始した。同商品は2026年7月に発売。これまでVELO公式オンラインストア、gloストア銀座、全国のたばこ販売店で販売していたが、今回、全国のファミリーマートへ販売チャネルを拡大する。

「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」を全国のファミリーマートで販売

「ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム」(360円)は、ピーチの濃厚な味わいと、爽やかなメンソールによる清涼感を特徴とするオーラルたばこ。口の中で溶けるような濃厚なピーチの味わいと、すっきりとした清涼感を楽しめるとしている。また、オーラルたばこによる適度な刺激感があり、VELOを初めて使用する人にも向く商品として紹介されている。

今回の販売チャネル拡大により、全国のファミリーマートで取り扱う。なお、一部店舗では取り扱いがない場合がある。

ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム 360円

製品概要

VELOは口に挟んで使用する無煙のオーラルたばこ

VELOは、白いパウチを唇の裏側に挟んで使用するオーラルたばこ。火を使わず、煙を発生させないことを特徴としている。

スウェーデン発祥の無煙たばこで、たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、香料などを使用している。商品にはニコチンが含まれており、依存性がある。また、健康への悪影響がない製品ではない。

なお、リリースでは、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99%低減するとしているが、この数値は9種類の選択された有害性物質を基準とした比較によるもの。また、リスク低減に関する記載は、紙巻たばこから完全に切り替えた場合を前提としている。

なお、20歳未満の使用は法律で禁止されている。妊娠中のかぎたばこの使用には、妊娠高血圧症候群や早産、出生体重の減少のおそれがある。かぎたばこの使用は口腔がんなどのがんになるリスクを高めるほか、ニコチンには依存性がある。「煙やニオイが発生しない」「紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99％低減」などの表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではない。